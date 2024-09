Viva Factory : Verallia, réimaginer le verre pour construire un avenir durable

Expert dans la conception, la production et le recyclage des emballages en verre, le groupe fournit des solutions saines, esthétiques et durables à 10 000 entreprises dans le monde. Verallia était une des entreprises présentes à Viva Factory. Plus de détails avec Info Chalon.

L'usine Verallia de Chalon-Sur-Saône est la plus grande usine du groupe en France. Spécialisée dans la production de bouteilles en verre, les plus d'un milliard d'unités produites par an via les 3 fours dont l'usine dispose permettent de répondre à la demande des marchés du vin, des spiritueux, des boissons non alcoolisées ou encore des huiles et vinaigres. Verallia Chalon-Sur-Saône propose notamment ses produits Selective Line : une marque haute gamme destinée essentiellement au marché des spiritueux.

Créée en 1912, l'usine a connu 2 à 3 générations de verriers. Près de 500 salariés font vivre aujourd'hui l'un des sites industriels les plus importants du Bassin Chalonnais. Le site de Verallia Chalon-sur-Saône comprend l'usine de production de bouteilles en verre mais également des établissements rattachés à rayonnement national et international. On retrouve en effet sur le site le Centre Technique France, l'établissement Verallia Packaging Monde, le Centre de Formation Verallia France, la Direction des Marchés Vins Nord...

Plus importante des usines du groupe verrier, qui en compte 32 dans le monde dont 7 en Francee, le site de Verallia Chalon-sur-Saône héberge également le centre de formation de Verallia France ainsi que les 150 experts verriers du Centre technique Monde du groupe.

Verallia Chalon-sur-Saône était représenté par Gaëlle Beaufort, chargée de développement RH, Anaïs Pointurier, adjointe RH, et Christian Merite, formateur Bout froid.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati