Le lycée Niépce-Balleure déroule le tapis rouge pour la rectrice académique

L'établissement chalonnais a accueilli ce lundi Nathalie ALBERT-MORETTI, rectrice de la région académique Bourgogne-Franche Comté et Pierre N’Gahane, recteur de l'académie de Dijon, dans le cadre de la signature du schéma stratégique pour l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation et la vie étudiante du Grand Chalon.

Rachel Maricq et Marc Lavigne, les directeurs-délégués du Lycée Niépce-Balleure ont eu les honneurs de présenter leur établissement ainsi que les différentes formations professionnelles délivrées par le lycée à l'occasion de la visite conjointe de Nathalie Albert-Moretti et Pierre N'Gahane, respectivement rectrice de la région académique Bourgogne-Franche Comté et Recteur de l'académie de Dijon. L'occasion de dévoiler l'excellence du lycée chalonnais, de rappeler l'importance de la région Bourgogne-Franche Comté avec de très nombreux investissements tout au long de ces dernières années. Une visite menée également en permettant aux jeunes lycéens chalonnais de prendre la parole et faire la démonstration de leurs apprentissages.

L.G