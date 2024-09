62,7 M€ d’aides régionales pour dynamiser la Bourgogne - Franche-Comté

Le vendredi 27 septembre, à Besançon, les élus de la Région Bourgogne-Franche-Comté se sont réunis en commission permanente et ont voté l'attribution de 62,7 millions d’euros d’aides régionales. Ces aides ont été réparties dans plusieurs secteurs clés pour stimuler le développement économique, social et environnemental de la région.



Soutien à l’Économie et aux Entreprises

Un total de 1,87 million d’euros a été attribué pour soutenir 27 entreprises, dont 24 sous forme d’avances remboursables à hauteur de 1,79 million d’euros. Ces aides visent à promouvoir la croissance, l’investissement matériel et le recrutement dans des secteurs diversifiés. Parmi les bénéficiaires figurent AT2E Médical à Cosne-Cours-sur-Loire (100 000 €) et Symbiose Technologies à Montceau-les-Mines (100 000 €).

En parallèle, trois entreprises bénéficient d’aides dans le cadre du programme « Décarbonation des industries », avec une enveloppe totale de 81 000 €, destinée à encourager la transition écologique dans l'industrie régionale.

Le soutien aux Très Petites Entreprises (TPE) s’est également concrétisé par une enveloppe de 345 745 €, accompagnant 18 projets, dont celui de l’EURL Style K2L (plombier-chauffagiste) à Chevigny-Saint-Sauveur (20 000 €), permettant de créer ou de maintenir 51 emplois.



Agriculture et filière équine

La Région a renouvelé son engagement pour la filière équine avec une convention d'objectifs 2024-2027, en collaboration avec plusieurs acteurs, tels que la Chambre régionale d’agriculture et le Conseil du cheval. Les initiatives visent à promouvoir les pratiques respectueuses du bien-être animal, de l’agroécologie et à structurer la filière pour un développement durable.



Tourisme et aménagement du territoire

Dans le cadre du développement touristique, une subvention de 184 305 € a été attribuée pour l’aménagement de la halte fluviale de Bazarnes-Cravant, sur le canal du Nivernais. Ce projet fait partie d’un ensemble d’initiatives visant à valoriser le patrimoine naturel et touristique régional.



Éducation, apprentissage et accessibilité

Les élus ont accordé 3,67 millions d’euros aux Centres de Formation d’Apprentis (CFA) et Maisons Familiales Rurales (MFR) pour moderniser leurs équipements et infrastructures. Par exemple, le site de Dijon-Longvic du CFA du transport AFTRAL bénéficiera de 500 000 € pour les travaux du nouveau bâtiment.

En matière d’accessibilité, une enveloppe de 3,02 millions d’euros a été affectée pour 2024 afin de faciliter l'accès des lycées aux personnes en situation de handicap. Le lycée polyvalent René Cassin à Mâcon recevra à lui seul 2,5 millions d’euros pour ces travaux, 180 500 € pour le lycée polyvalent Hilaire de Chardonnet à Chalon-sur-Saône ou encore 119 700 € pour le lycée polyvalent Mathias à Chalon-sur-Saône (71).



Aménagement du territoire

Le programme ENVI (Espaces Nouveaux et Villages Innovants) soutient la revitalisation des zones rurales. Une enveloppe de 272 110 € a été dédiée à des projets locaux, tels que la création d’un square végétalisé à Mélisey (30 000 €) et la réhabilitation écologique du Chalet associatif de Breuil à Dun-les-Places (50 000 €) ou encore en Côte-d’Or la création d’un lieu de rencontre intergénérationnelle à L’Étang- Vergy (15 000 €).



Contrats TEA (Territoires en action)

La Région Bourgogne-Franche-Comté investit 170 millions d’euros dans 35 contrats « Territoires en action », couvrant l’ensemble de son territoire en soutien des projets locaux de collectivités qui favorisent l’adaptation au changement climatique et l’attractivité, tels que la réhabilitation de friches, la rénovation énergétique du bâti public, le développement de l’alimentation locale, la création de pistes cyclables...

Une aide régionale de 3,4 millions d’euros a été votée pour financer 15 projets dans 12 territoires, parmi lesquels la Communauté de communes du Grand Autunois Morvan (120 900 €) pour l’aménagement du centre-bourg d’Auxy, la Communauté urbaine Creusot-Montceau (146 740 €) pour la construction d’un restaurant scolaire à Marmagne, le Syndicat mixte du Pays Chalonnais (86 913 €) pour une piste cyclable à Saint-Rémy, et 180 925 € pour la création d’un accueil périscolaire à Sassenay, le PETR Mâconnais Sud Bourgogne (71) : 793 690 € pour la réhabilitation et l’extension du gymnase de Charnay-lès-Mâcon ou encore le Syndicat mixte de l’Auxois et du Morvan Côte-d’Orien (200 000 €) pour la réhabilitation de l’école de musique de Semur-en-Auxois et le Pays Beaunois (800 000 €) pour la réhabilitation du stade nautique de Beaune.



Soutien aux centralités rurales

Le dispositif « Centralités rurales en Région », lancé en 2022, cible 128 villes fragiles de moins de 15 000 habitants. Ces communes, souvent marquées par une baisse de la population et des emplois, concentrent des services essentiels pour les habitants locaux. La Région alloue aussi 1,2 million d’euros à des projets dans 12 autres communes, dont :

- Chauffailles : 169 560 € pour l’aménagement du parc du château.

- Auxonne : 120 000 € pour réaménager le parking de l’hôtel de ville.

- Chagny : 150 000 € pour l’aménagement de la rue des Fossés et de l’avenue du Général Leclerc.



Art contemporain : Soutien aux artistes professionnels

Les élus ont voté une enveloppe de 40 000 € pour soutenir 12 projets portés par 15 artistes professionnels de Bourgogne-Franche-Comté. Ces projets couvrent une variété de disciplines artistiques (sculpture, vidéo, sérigraphie, céramique, photographie, etc.) et sont choisis pour leur ancrage territorial et leur potentiel de sensibilisation du public. Parmi eux « Mémoire reconstituée » (installation, vidéo, photo) à Chalon-sur-Saône.

La Région investit 164 730 € dans des projets de coopération internationale, axés sur l’énergie, l’eau et l’assainissement.



Sports

La Région soutient l’acquisition de véhicules pour clubs sportifs, avec une enveloppe de 269 700 €, permettant l’achat de neuf minibus pour réduire les coûts de transport et les émissions de CO2.

En outre, une aide de 2,64 millions d’euros est accordée à 41 projets d’équipements sportifs, tels que 150 000 € pour la réhabilitation de la piscine municipale d’Auxonne.



Transition Énergétique et Logement

Dans le cadre du programme Effilogis, la Région accorde une aide globale de 5 millions d’euros pour la rénovation énergétique des bâtiments publics et des logements sociaux. Sur cette somme, 2,03 millions d’euros sont alloués à la rénovation de 553 logements, répartis dans diverses communes, telles que Dijon, Mâcon.

2,97 M€ sont attribués à 41 collectivités pour la rénovation de bâtiments tertiaires, dont l’école maternelle du Colombier à Pouilly-en-Auxois (180 000 €) et l’école maternelle à Saint-Germain-du-Bois (150 000 €).



Culture et Soutien aux Acteurs du Livre

Le secteur culturel n’est pas en reste, avec une enveloppe de 151 570 € pour soutenir 21 projets dans le domaine de la filière du livre, incluant des librairies indépendantes comme « De deux choses Lune » à Montceau-les-Mines (21 800 €) pour la constitution d’un stock, l’équipement informatique et des travaux ; « La Page d’après » à Nuits-Saint-Georges : 6 000 € pour la rénovation de la vitrine et « Au petit Léon » à Saint-Amour (24 800 €).



Dans le domaine audiovisuel, une enveloppe de 390 000 € a été votée pour soutenir la production de six films associatifs et 19 documentaires. Parmi les projets, le film de société La Caserne réalisé par Virginie Saclier tourné à Vézelay dans le Morvan met en lumière de jeunes pompiers bénévoles, engagés par vocation pour la fierté de se sentir utile dans leur territoire (aide de 23 000 € sur un budget de 130 000 €).