GOLF : Corentin Besse et Gabriel Cattozzo dominent la coupe Alfa Roméo FJA Motors

Il y avait du lourd, comme on dit, sur le parcours du Golf de la Roseraie, ce samedi 14 septembre à l’occasion de la première édition de la coupe Alfa Roméo FJA Motors. Pour cette grande première, disputée selon la formule quatre balles meilleure balle, on notait en effet la présence de cinq joueurs ayant un index égal ou inférieur à 5, dont un négatif, et parmi eux plusieurs champions de Bourgogne-Franche-Comté 1re division messieurs au printemps dernier.

Il n’y a pas eu de surprise… Favoris de la compétition, Corentin Besse et Gabriel Cattozzo, élèves de la section golf du lycée Emiland Gauthey, se sont logiquement imposés avec un score de - 2 sous le par, devant les chevronnés Maxime Guieu et Edouard Martinon, auteurs d’un score de + 1, et le redoutable duo, composé des frères Guilhem et Hugo Ressiguié, victorieux la semaine précédente, crédité également d’un score de + 1. Déjà vainqueurs en net le 7 septembre à la coupe Mercedes-Benz, Hugo Chevalot et Lucas Gueneau ont récidivé sept jours plus tard avec un résultat de 49 points stableford, devançant de 3 points Julien Ganzer et Alain Bernardot et de 4 points Laurent Nourisson et Jean-Baptiste Debaux.

Trente-quatre équipes en lice

Soixante-huit joueurs, dont plusieurs visiteurs venus d’Avoise, de Chassagne et du Golf ardennais des Poursaudes, se sont alignés au départ du tournoi donné en shot gun sous le coup de midi. Une belle fréquentation qui a réjoui Edouard Mion, directeur de FJA Motors Nomblot, lequel avec le Côte-d’Orien Matthieu Dorot figurait parmi les trente-quatre équipes en lice.

La coupe Alfa Roméo FJA Motors constituait le 6e tour de la Partenaire’s Cup 2024. A deux tours de la fin les places sur le podium semblent être connues. Mais dans quel ordre ? Le suspens reste entier. La première place est provisoirement occupée par FKT digit avec 998,5 pts devant Monsieur Store avec 953,5 pts et Audi Chalon avec 905 pts.

Les résultats

Brut : 1. Corentin Besse (Chalon) - Gabriel Cattozzo (Chalon) 38, 2. Maxime Guieu (Chalon) - Edouard Martinon (Chalon) 35.

Net : 1. Hugo Chevalot (Chalon) - Lucas Gueneau (Chalon) 49, 2. Julien Ganzer (Chalon) - Alain Bernardot (Chalon) 46, 3. Laurent Nourisson (Framatome Chalon Sully) - Jean-Baptiste Debaux (Chalon) 45, 4. Gilles Beaufay (Chalon) - Alex Majka (Chalon) 44, 5. Thibault Bouyssou (Chalon) - Hélène Bouyssou (Chalon) 43, 6. Arnaud Vitton (Chalon) - Théo Joby (Chalon) 43, 7. Chantal Vercelli (Chalon) - Christian Vercelli (Chalon) 40, 8. Richard Fourneret (Chalon) -Lucie Martino (Chalon) 40, 9. Carole Delporte (Poursaudes) - David Philippe (Chalon) 40.

Gabriel-Henri THEULOT