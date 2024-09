Enedis en Bourgogne renouvelle son soutien à la randonnée Tournuscimes

Ce lundi 30 septembre 2024, Enedis en Bourgogne a renouvelé son partenariat avec l’une des plus importantes randonnées de Bourgogne qui rassemble chaque année les amoureux de la nature et du sport. Pour sa 41ème édition, la Tournuscimes se tiendra le 20 octobre à Chardonnay.

Communiqué de presse

Depuis plusieurs années, Enedis en Bourgogne soutient activement la Tournuscimes, une manifestation sportive et conviviale qui met à l’honneur la richesse naturelle et patrimoniale de notre région. Ce partenariat témoigne de l’engagement durable d’Enedis en Bourgogne pour la promotion des événements locaux et la protection de l’environnement.

Au-delà de son rôle de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité en France, Enedis œuvre pour une transition énergétique respectueuse de l’environnement. Notre soutien à des initiatives locales comme la randonnée Tournuscimes reflète cette volonté de s’ancrer dans les territoires, d’encourager des pratiques écoresponsables et de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux.

Enedis et la Tournuscimes partagent des messages communs : respect de la nature, promotion de la mobilité douce et préservation des ressources naturelles.

Une randonnée pour tous

La Tournuscimes, qui attire chaque année des centaines de participants de tous âges et de tous horizons, propose plusieurs parcours de randonnée adaptés à différents niveaux que ce soit à pied, à cheval ou à VTT. C’est l’occasion parfaite pour découvrir ou redécouvrir les paysages vallonnés de la Saône-et-Loire tout en pratiquant une activité physique en pleine nature.