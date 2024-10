FOIRE DE CHALON - Tribut ‘ABBA Legend’ : Les images du concert et des fans présents

Un concert qui a ravi le public présent, le photoreportage info-chalon.com

Dans le cadre de l’animation de la 88ème édition de la foire du Grand Chalon, était programmé le vendredi 4 novembre, à partir de 19 heures, au théâtre de verdure à Chalon-sur-Saône, le concert tribut d’Abba Légend.

ABBA, un groupe mythique suédois de pop, créé le 1er novembre 1971 et composé d’Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus et Anni-Frid Lyngstad, qui avait enflammé de nombreuses générations. Si ce groupe s’est séparé depuis 1982, il a suscité de nombreuses vocation et leurs tubes planétaires que sont Waterloo, Mamma mia, Dancing Queen, Gimme ! Gimme ! Gimme ! … ont été repris par de nombreux groupes ou chanteurs.

A Chalon, vendredi soir, devant 400 personnes, c’est le groupe ABBA LEGEND qui se produisait. Un groupe qui existe depuis plus de 10 ans, qui parcourt le monde en enchaînant les concerts au son des plus grands tubes du groupe suédois.

Ce quatuor de chanteuses et musiciens très professionnels a reproduis fidèlement les œuvres originales d’ABBA et c’est tout naturellement qu’ils ont été ovationnés en fin de concert.

J.P.B