Match de gala en faveur d’Octobre Rose ce vendredi pour les vieux crampons de l’AS Lessard

« L’idée de participer à la campagne d’octobre rose a séduit tous les joueurs de l’AS LESSARD.

C’est une première et malgré la foire de CHALON et tous les événements locaux au même moment, le public a répondu présent en nombre à notre initiative » a confié, satisfait, Richard Pinol, président des Vieux Crampons, à Info Chalon.

Dès 18h30, les artistes sont rentrés en piste : Mouss et Fabien ont animé avec des tours de jonglerie, portés et ballons sculptés pour les enfants.

Le club de country de Lessard a fait également des démonstrations de danses.

À 20h, place au match de gala : AS LESSARD vs US CRISSEY.

Le coup d’envoi a été donné par Stéphanie, une jeune femme essartoise, atteinte du cancer du sein, marraine de la soirée.

Le public s’est fait de plus en plus nombreux tout au long du match, la buvette et la restauration ont été « prises d’assaut ».

Les sponsors du club ainsi que des élus des communes de Virey, Fragnes et Lessard sont également venus soutenir la démarche de l’association.

Le département était notamment représenté par Alain GAUDREY.

« Merci à toutes ces personnes venues nous soutenir dans cette nouvelle démarche » a remercié Richard.

Devant le succès de la soirée et l’engouement des joueurs pour cette cause, cet événement sera d’ores et déjà reconduit en 2025.

« Nous voulons aider les associations locales : AILES AIDENT, CORA SAONE et ONCOSUPP dans leurs démarches. Qu’elles soient remerciées pour leurs actions au quotidien », a ainsi conclu le président.

Les Vieux Crampons vous donnent donc rendez-vous l’année prochaine pour une seconde édition de cet événement qui pour sûr, va devenir un incontournable du Nord de l’agglomération chalonnaise pour les années à venir.



Amandine CERRONE.