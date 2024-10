AVIS DE DECES - Monsieur Robert VEREMME

CHALON-SUR-SAÔNE



Patrice et Evelyne, Bernadette et Raffaël, Pascal et Séverine, Rémy et Nathalie ses enfants;

Nicolas Maxime Emmy Léo Romain ses petits-enfants ;

Paul, Baptiste, Camille, Victoire, Ellie, ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert VEREMME



survenu le 7 octobre 2024,

dans sa 92e année.

La cérémonie civile sera célébrée le jeudi 10 octobre 2024, à 15h15, en la salle de cérémonie de Bourgogne 115 avenue Boucicaut.

Robert repose à la maison funéraire de Saint-Rémy où il peut être visité.

Nous rappelons à votre souvenir,

Eliane

15 aout 2024.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.