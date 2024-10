"Le RN en Bourgogne-Franche-Comté : bas les masques !" rappelle le collectif Pour un Avenir Solidaire en Chalonnais

Dans une publication du 27 septembre 2024, les élus régionaux du Rassemblement National (RN, ex FN) se sont félicités de leur vote de subventions en commission régionale. Ils distribuent des points, en vote POUR et en vote CONTRE, non sans contradictions avec leur discours officiel. Tout cela pourrait prêter à sourire si cela ne masquait pas en réalité le vrai visage autoritaire et anti-démocratique du parti d’extrême droite.

Par leurs votes, ces élus attaquent frontalement la liberté d’expression et la pluralité des sensibilités politiques, syndicales et citoyennes. Le collectif citoyen Pour un Avenir Solidaire décrypte l’imposture du RN qui se cache derrière sa soi-disant « bonne utilisation » de l’argent public, au moment même où 25 élus et ex-élus sont jugés pour le détournement de fonds européens au profit de leur parti, un délit estimé à 3,2 millions d’euros par les juges.

Le RN se vante d’avoir voté :

CONTRE les syndicats en refusant le soutien aux structures syndicales qui défendent les droits des travailleurs, alors même que le RN prétend justement lutter pour les travailleurs et la justice sociale.

CONTRE la préservation de la nature et de la santé, en rejetant les subventions à l’éducation à l’écologie et aux associations environnementales.

CONTRE celles et ceux qui pensent différemment en s’opposant au soutien à des structures culturelles ou d’éducation populaire qui ont affiché ouvertement leur engagement contre l’idéologie d’extrême droite. Il s’agit d’un mépris évident du pluralisme même si le RN se définit lui-même comme le « parti de tous les Français ».

CONTRE le soutien au Dispositif de Formation Linguistique (DFL) qui défend la langue française ; et accompagne les Français victimes d’illettrisme et les étrangers qui souhaitent apprendre notre langue.

CONTRE les quartiers populaires en sanctionnant la Politique de la Ville, autrement dit, l‘accès à la santé, l’éducation, la culture, l’insertion professionnelle, l’égalité entre les femmes et les hommes pour près de 6 % de la population régionale.

POUR l’aide au développement économique, aux entreprises, aux agriculteurs, à la formation continue, à l’apprentissage, à l’aménagement du territoire, au transport ou encore à l’hôpital public.

Par ce vote, le RN ne fait que valider les orientations de La Région, dirigée par la gauche, et confirmer que c’est bien la majorité régionale qui fournit des efforts dans ces domaines. Le RN ne peut donc se prévaloir d’être à l’origine de ces choix budgétaires.

POUR ou CONTRE, cela résume bien le discours du RN diffusé dans ses communiqués de presse simplificateurs. C’est une stratégie de communication éprouvée qui vise à occuper l’espace médiatique et désigner les bons et les mauvais citoyens. Finalement, l’extrême droite ne cherche pas à convaincre les destinataires de son discours, elle réduit leur vocabulaire, de telle façon qu’ils ne puissent plus exprimer autre chose que ses propres idées.

Collectif citoyen Pour un Avenir Solidaire En Chalonnais