Marathon des vins de la côte chalonnaise : tout le programme 2025 avec Info Chalon

L’édition 2025 proposera, sur 4 journées, un programme riche pour tous les publics :

*Le jeudi 27 mars : le rendez-vous des collèges du département de Saône-et-Loire autour de courses et d’animations sportives

*Le vendredi 28 mars : le rendez-vous des écoles de la Côte Chalonnaise autour de courses et d’ateliers pédagogiques

*Le samedi 29 mars : le centre bourg du village de Givry sera investi par le village exposants et les départs/arrivées des courses pour rejoindre le même parcours que le marathon 2024.

La « foulée des p’tits ceps » course des enfants aura lieu également au centre bourg de Givry

*Les randonnées et marche nordique du dimanche 30 mars seront au départ et arrivée à St Léger-sur-Dheune et traverseront les villages de Dennevy, Chamilly et Aluze.

De nombreux nouveaux rendez-vous citoyens compléteront le programme sportif.

Viennent compléter le programme, deux soirées pour fêter ce bel événement :

*Vendredi 28 mars à Rully

Pasta party

Soirée festive d’avant course avec animation musicale

*Samedi 29 mars à Rully

Soirée de clôture

Repas festif avec animation musicale

