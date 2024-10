Renault – Sodirac : Soirée de présentation de la nouvelle Renault 5

Le discours du Directeur Alexandre Cousty et le photoreportage info-chalon.com

Alexandre Cousty, Directeur de « Renault Sodirac » et ses collaborateurs organisaient ce jeudi 10 octobre, à partir de 19 heures, au sein de Renault Store « Groupe Renault AUTOTHIVOLLE », avenue de l’Automobile à Chalon-sur-Saône, une soirée de présentation et de lancement du nouveau véhicule Renault 5, le véhicule le plus attendu de la gamme.

Lors de cette soirée, on notait la présence de Thierry Buatois, Président de la CCI Bourgogne Franche-Comté, de Damien-Marie Giraud, Secrétaire Général de la CPME 71, de Christophe Cabadaïs entraineur du RTC, de Jean François Troussard, ancien Directeur de « Renault Sodirac », de nombreux commerçants de Chalon-sur-Saône…

Ce sont environ 300 personnes qui ont répondu à l’invitation de Renault pour participer à cette soirée événementielle.

Extrait du discours prononcé :

Monsieur Alexandre Cousty, Directeur de Renault Sodirac Chalon sud : « Bonsoir à toutes et à tous ! C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ce soir pour vous présenter un modèle tant attendu : la nouvelle Renault 5. Un peu plus de trois ans après la révélation du concept car, la promesse est tenue: nous avons su rester fidèles à l’esprit de ce modèle iconique tout en le projetant dans l’avenir. Comme vous allez pouvoir le découvrir, la R5 suscite beaucoup d’émotions […] Avant cela, je tenais à remercier l’ensemble des équipes de SODIRAC pour l’organisation et la mise en place de la soirée et la Maison MOREY Traiteur qui vous a préparé un buffet aux couleurs d’R5, ainsi que Latitude Vins qui, de leur côté, ont eux aussi préparé des cocktails aux couleurs évocatrices de notre modèle […]

Comme le 5 est le chiffre star de la soirée, je vais démarrer par 5 points importants concernant notre nouvelle voiture : Tout d’abord, la polyvalence. La Renault 5 offre cinq portes, cinq places et un coffre parmi les plus grands de sa catégorie (326 L) - C’est également une voiture fun, modulable, à l’esprit libre. Ce modèle répond aux attentes des clients qui souhaitent non seulement posséder une voiture, mais faire de la Renault 5 "leur" Renault 5, à leur image.

Troisièmement, le coût d’usage. Avec un litre d’essence qui fluctue entre 1,60 € et 2€, l’électrique devient une évidence. La Renault 5 offre un coût d’usage imbattable, un avantage essentiel pour celles et ceux qui cherchent à allier plaisir et économies au quotidien - Quatrièmement, la plateforme de fabrication dédiée. Compacte, avec des roues positionnées aux quatre coins et une direction ultra-précise, la Renault 5 est à l’aise partout : en ville, mais aussi sur les routes secondaires - Enfin, dernier point : la technologie. La nouvelle Renault 5 embarque le meilleur système multimédia du marché, développé en partenariat avec les meilleurs, dont Google. L’objectif : simplifier la vie en électrique et offrir une expérience de conduite connectée, fluide et intuitive […]

En plus de ces cinq points, le design de la nouvelle Renault 5 mérite une attention particulière, tant il est un hommage à son illustre aînée. Ce modèle porte en lui l'ADN de la Renault 5 originale, tout en intégrant des éléments de modernité. Prenons, par exemple, sa signature lumineuse. La Renault 5 est équipée de feux full LED animés, avec des LED carrées subtilement placées en bas du pare-chocs, un clin d'œil aux versions turbo légendaires qui ont marqué l’histoire de ce modèle. Je profite d’ailleurs de cette parenthèse « R5 Turbo » pour remercier Michel Blandenet qui nous a gentiment amené sa voiture, R5 Alpine Turbo de 1982, qui est exposée au fond du hall et que vous pourrez admirer ce soir [...]

Un autre clin d'œil au passé se trouve sur le capot, où l'ancienne prise d'air de la R5 devient aujourd'hui un indicateur de charge électrique, avec un graphisme reprenant l'emblématique chiffre "5". Un rappel astucieux de l'héritage du modèle. De plus, la Renault 5 célèbre fièrement son "Made in France", avec des coqs en origami disséminés subtilement sur le véhicule : dans les feux avant et arrière, sur le pare-brise et autour du coffre vous découvrirez également l’incrustation du drapeau tricolore dans les optiques. La Renault 5 ne se contente pas d’être belle, c’est aussi un véritable plaisir à conduire. Son centre de gravité bas, grâce à la batterie placée sous le plancher, offre des performances dynamiques impressionnantes [...]

Côté connectivité la Renault 5 est équipée d’un écran central tactile de 10 pouces avec le système openRlink et Google intégré. Vous bénéficierez de Google Maps, avec un planificateur d'itinéraire avancé, de l’assistant Google pour passer des appels, gérer vos trajets ou la musique, et du Google Play Store pour télécharger des applications. Côté recharge, la fonction Plug & Charge simplifie la vie des utilisateurs. Grâce à l’application My Renault et au Mobilize Charge Pass, la voiture est automatiquement reconnue sur les bornes compatibles, sans avoir besoin de sortir son badge. Sur le chapitre de la sécurité la nouvelle Renault 5 intègre jusqu’à 26 systèmes ADAS, dont la conduite semi-autonome de niveau 2. Cela signifie que la voiture peut gérer la vitesse, le maintien dans la voie, et les courbes, vous permettant de vous concentrer sur la route, tout en tenant le volant, un impératif légal [...]

La Renault 5 innove également avec un chargeur bidirectionnel, une grande première chez Renault. Cela permet d’utiliser la batterie pour bien plus que simplement rouler. Avec cette technologie, vous pouvez alimenter des appareils électriques en 220V, que ce soit pour un aspirateur afin de garder votre R5 propre, une plancha pour des sorties entre amis, ou même un vélo électrique pour varier vos moyens de mobilité. C’est une nouveauté révolutionnaire pour Renault. De plus, pour ceux qui possèdent une maison individuelle, en vous inscrivant au programme Mobilize Power, vous serez récompensé pour le temps pendant lequel votre R5 est à disposition du réseau, vous pourrez bénéficier jusqu’à 50% d’économies sur votre charge. C'est une autre façon pour Renault de s’engager en faveur d'une mobilité plus intelligente et durable [...]

Parlons du Made Of France: L'esprit français de la nouvelle Renault 5 se traduit d'abord par son assemblage en France. Ce modèle dispose de la certification « Origine France Garantie », une grande première pour une citadine électrique ! En effet, plus de 50% de son prix de revient et de ses caractéristiques proviennent de notre territoire. La Renault 5 est fabriquée dans le cadre du Pôle Electricity, l'un des premiers pôles de production électrique en Europe. Ce pôle regroupe trois manufactures Renault situées dans le nord de la France : Douai, Maubeuge et Ruitz. De plus, 75% des fournisseurs sont basés à moins de 300 kilomètres de Douai, ce qui permet de réduire les distances de transport et d'opter pour des moyens logistiques plus décarbonés. L’assemblage de la batterie est également effectué en France, renforçant ainsi notre engagement en faveur d’une production locale et durable. Le moteur de la Renault 5 est fabriqué à Cléon, en Seine-Maritime, sans utilisation de terres rares. Les textiles intérieurs proviennent entièrement de filières de recyclage, et les selleries des versions Techno et Iconic sont composées à 100% de matériaux biosourcés. En ce qui concerne la structure de la console et du tableau de bord, elle est réalisée en plastique recyclé, tout comme les soubassements du véhicule. Au total, ce sont 40 kg de plastiques recyclés qui sont intégrés dans la Renault 5 [...]

Avant de conclure et découvrir notre fameuse R5 je souhaite juste vous expliquer en quelques mots ce que nous vous proposons en terme de Batteries et motorisations : La Renault 5 propose deux batteries et trois groupes moto-propulseurs pour s’adapter à tous les besoins. La première est la batterie de 52 kWh, disponible dès maintenant, avec une capacité allant jusqu’à 410 km. Ce modèle délivre 150 ch et est équipé d’un chargeur capable d’atteindre un pic de 100 kW en charge rapide. Vous passez donc de 15% d’autonomie à 80% en 30 minutes ! La seconde est une batterie de 40 kWh, qui sera disponible à la commande en fin d’année. Elle offrira environ 300 km d’autonomie mixte (en cours d’homologation) et délivrera 120 ch. Enfin, une autre version avec une batterie de 40 kWh et 95 ch sera disponible courant 2025 […].

Vous l’aurez compris, la Renault 5 dispose de nombreuses qualités, tout en offrant de solides atouts émotionnels capables de faire chavirer les cœurs. J’ai suffisamment parlé de la R5, il est temps de vous remercier d’être venus aussi nombreux….de la découvrir et …… ! ».

S’en suivait le décompte de découverte 5…4…3…2…1

Le véhicule enfin découvert!

Clin d’œil à la dream team de l’accueil réparations du garage Renault,

A toute l’équipe des Agents Renault,

Aux Directeurs, Alexandre Cousty accompagné de Jean François Troussard, ancien Directeur de « Renault Sodirac .

A des clients venus de Saint-Loup-de-Varennes …

La soirée se terminait par un somptueux buffet

