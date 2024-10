La Forêt d’exception du Val Suzon est inscrite sur la Liste verte des aires protégées de l’UICN

La Région Bourgogne-Franche-Comté, autorité de tutelle de la réserve, se félicite de cette inscription sur la Liste Verte de l’UICN. C’est une reconnaissance internationale remarquable pour le patrimoine naturel régional et la qualité de la gestion de cette réserve.

Le 24 avril dernier, la commission internationale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a approuvé l’inscription de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) et Forêts d’Exception (FE) du Val Suzon sur sa Liste Verte.

Le fait qu’une Réserve Naturelle Régionale soit inscrite sur cette Liste Verte est une première en France et dans le Monde.

La Liste Verte de l’UICN a été lancée en 2014. Elle vise à reconnaître et à accroître le nombre des aires protégées et conservées équitablement et efficacement, offrant aux populations et à la nature des résultats durables de conservation à travers le monde. L'obtention du label est conditionnée par l'atteinte de 17 critères de qualité, déclinés en 50 indicateurs, pour une période de 5 années renouvelable si le site a pu confirmer leur atteinte. La Liste verte s’appuie sur quatre piliers : une bonne gouvernance, une conception et une planification solides, une gestion efficace, une conservation réussie.

Créée en 2011, la Réserve naturelle régionale et Forêts d’Exception® (RNR-FE), avec ses 2 980 hectares, constitue la plus vaste réserve naturelle de Bourgogne-Franche-Comté. Reconnue depuis longtemps pour ses paysages, la richesse de ses patrimoines naturel et culturel, la vallée possède plusieurs outils de protection (site classé, Natura 2000, etc.) dont le label Forêts d’Exception depuis 2016. La RNR-FE du Val Suzon combine des enjeux forts et diversifiés rassemblant les acteurs autour de la volonté de protéger et valoriser ce site unique. Dès sa création, la gestion de la RNR-FE a été confiée par la région à l’ONF, déjà gestionnaire des forêts publiques du site. Le rôle de l’ONF en tant que gestionnaire est d’identifier les enjeux du site et de définir quelle gestion il met en œuvre au regard de ces enjeux, dans une vision à long terme qui se concrétise par un plan de gestion. Concrètement, l’ONF assure des missions de surveillance, de connaissance et suivi continu des patrimoines de la réserve naturelle et le cas échéant des travaux de conservation et restauration.

Depuis 10 ans, la RNR-FE a bénéficié de financements du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de près de 1,3 M€. L’ONF a financé le projet pour environ 1,5 M€, l’Europe pour environ 390 000€.