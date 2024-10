La Section Performance du CAF Chalon en virée à Fontainebleau

Tandis que les plus jeunes participaient à Auxerre à leur première compétition de l’année, les ados de la Section Performance du CAF Chalon étaient ce week-end en virée à Fontainebleau pour leur stage annuel au coeur de la forêt Francilienne.

Lieu de référence mondiale de l’escalade sur bloc naturel, Fontainebleau propose une diversité infinie de passages sur ces rochers. Ainsi, nos jeunes grimpeurs ont pu affiner leur technique de pose de pied sur le grès unique Bellifontain et se tester sur des blocs répétés avant eux par les plus grand noms de l’escalade.

Au programme, de l’escalade, encore l’escalade et bien entendu de la bonne humeur et de la bienveillance qui vont de paire avec la pratique du bloc.

Ce stage de début de saison permet ainsi au nouveau groupe de se souder et d’envisager dans les meilleurs conditions le début des compétitions de bloc à venir.

A ce propos le CAF Chalon recherche toujours des locaux afin d’installer ses structures autoportées qui permettront à nos jeunes de s’entraîner mais également au plus grand nombre de découvrir cette pratique très facilement accessible et ludique sur le Grand Chalon.

Si vous avez des propositions à leur faire ou souhaitez connaitre plus précisément le type de locaux recherchés par le club, n’hésitez à contacter Jérémy Sedoni ( [email protected] ).