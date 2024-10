Les conseillers régionaux et départementaux de gauche apportent leurs soutiens aux professionnels de la volaille de Bresse

Soutien à la filière avicole

Nous tenons à réaffirmer notre soutien plein et entier aux éleveurs de volailles de la Bresse Bourguignonne, qui pourraient être impactés par l’arrêté du 11 octobre 2024. Cet arrêté, qui qualifie le niveau de risque d’influenza aviaire hautement pathogène comme « modéré », place nos éleveurs dans une situation complexe et inquiétante pour leur activité économique.

La Bresse Bourguignonne, territoire reconnu pour ses volailles d’exception, verrait son avenir fragilisé par une possible obligation pour les éleveurs en Zones à Risque Particulier (ZRP) de rentrer leurs volailles. Nous partageons les craintes des professionnels du secteur avicole face aux probables conséquences de cette décision pour l'avenir de la filière, véritable pilier de notre économie locale.

En parallèle, le marché de Louhans, affecté par des restrictions passées, et symbole de notre territoire, pourrait perdre de son dynamisme, affectant non seulement les éleveurs mais aussi de nombreux acteurs locaux. Nous appelons les services de l’État à travailler main dans la main avec les professionnels pour trouver des solutions adaptées notamment par des dérogations ; actions déjà mises en œuvre précédemment et que nous saluons. Il est impératif de concilier les exigences de la sécurité sanitaire avec les réalités économiques de notre filière avicole.

Les éleveurs de la Bresse ont toujours été à l’avant-garde en matière de sécurité sanitaire. Ils ont mis en place des mesures strictes pour protéger leurs cheptels et garantir des conditions de production irréprochables.

Nous nous engageons à accompagner les producteurs de volailles dans leurs démarches auprès des services de l’État. Nous serons aux côtés des éleveurs pour porter leurs voix et trouver ensemble des solutions pérennes.



Jérôme Durain

Sénateur de Saône-et-Loire,

Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté



Guillaume Badet

Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté



Frédéric Cannard

Conseiller départemental du canton de Cuiseaux