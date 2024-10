Ce dimanche, la bibliothèque de Virey-le-Grand vous présente "Les talents Virois"

De nombreux exposants vous feront découvrir leurs réalisations artistiques (tableaux,photos,bijoux etc..)le vendredi 18, samedi 19, et dimanche 20 octobre, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, salle Marcel Pagnol à Virey Le Grand.

Exposition organisée par la bibliothèque-ludothèque municipale et la Mairie de Virey.