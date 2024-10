Dafné Kritharas envoûte l’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon

Ce mardi 15 octobre à l'Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon, Dafné Kritharas interprétait son second album ‘Varka’, en compagnie de Pierre-Antoine Despatures à la contrebasse, et Paul Barreyre à la guitare et au chant. ‘Varka’ nous invite au voyage avec des mélodies d’ailleurs : des chants grecques, bosniaques, arméniens… qu’elle porte de sa voix enchanteresse. C’est tout un répertoire ancien et envoûtant que la chanteuse réinterprète, réinvente et remet en lumière. ‘Varka' est une expérience qui allie puissance et émotions. Dafné Kristharas a également profité de cette soirée pour annoncer son troisième album, qui sortira courant 2025, composé de plus de créations originales.

Olivia MR