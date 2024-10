Travaux d’investigation Pont des Prunes RD 906 - Saint-Rémy 21 au 23 octobre

La réalisation de ces travaux nécessitera la fermeture totale de la chaussée à la circulation du 21 au 23 octobre entre 9h et 16h30.

Dans le cadre de son action au quotidien pour la conservation de son patrimoine routier, le Département de Saône-et-Loire va réaliser des investigations techniques sur le pont des Prunes sur la RD 906 à Saint-Rémy.

Une déviation pour tous les véhicules (véhicules légers et poids lourds) sera mise en place par la nationale N 80 et la RD 977 et ce, pour les deux sens de circulation.