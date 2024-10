Inauguration de la mise en sécurité lumineuse du passage piéton devant l'école de la Citadelle

Chaque année, le Conseil municipal des enfants permet à 42 élèves de CM1 et CM2 habitant Chalon-sur-Saône, élus dans les 21 écoles élémentaires publiques et privées de la Ville, de se former aux valeurs démocratiques et à la citoyenneté ainsi que de travailler sur des thématiques concrètes.

Le CME permet également aux enfants d'être force de proposition, notamment en participant à des réflexions et en s'investissant dans des projets citoyens.

Cette année, les conseillers ont réfléchi à un projet pouvant être mis en place à l'échelle de la ville. Après une réflexion commune et une rencontre avec les services techniques de la Ville, le projet de sécurisation des passages piétons avec un dispositif lumineux a été retenu.

Le choix s'est porté sur une réalisation au niveau du passage piétons de la Citadelle.

De façon très exceptionnelle, les jeunes élus ont présenté ce projet en séance publique du Conseil municipal adulte en date du 10 avril 2024.

Le principe est que le balisage lumineux, visible de nuit comme de jour, au niveau des passages piétons, se déclenche uniquement quand un piéton approche pour traverser. L'automobiliste est ainsi averti qu'une personne est située à proximité immédiate du passage piéton.

Mercredi 16 octobre, c'est avec quelques élèves de l'école de la Citadelle que Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, inaugurait ce balisage lumineux, en présence de Valérie Maurer, son adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Amelle Deschamps, son adjointe en charge des affaires scolaires, Françoise Chainard, son adjointe en charge de l'espace public, Sophie Landrot, son adjointe en charge de l'urbanisme, du logement et du patrimoine, et Véronique Avon, sa conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale.

Les travaux se sont déroulés durant le mois d'août 2024.

L'entreprise Eurovia a créé des regards pour la mise en place des panneaux lumineux, l'entreprise Eiffage Energie a mis en place les plots lumineux, l'entreprise Asphalteurs réunis SNC a repris de l'asphalte après le terrassement et l'entreprise Cryzal s'est occupé des fournitures, pour un coût total de 11 710 euros.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati