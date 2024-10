Lancement officiel de la 25e édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise !

La Ville de Solingen et la nouvelle confrérie « Rubiliaco Vinorum » de Rully, accueillis à bras ouverts et les photographes Marina Spironetti et Edward Gremillon mis à l’honneur!

Vendredi 18 Octobre, à 17 heures, au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône se déroulait l’inauguration et le lancement officiel de la Paulée de la 25ème édition de la Côte Chalonnaise en présence de l’Association des Grands vins de la Côte chalonnaise (Rully, Montagny, Mercurey, Givry, Bouzeron, Bourgogne, Crémant de Bourgogne) et des vignerons de la Côte chalonnaise.

Un événement qui se déroulait en présence, des deux confréries vineuses à l’origine de l’événement : la Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey et la Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny, rejoints par la nouvelle confrérie « Rubiliaco Vinorum » de Rully.

Une inauguration qui s’est déroulée en présence d’Olivier Tainturier, sous-préfet de Chalon-sur-Saône, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, assisté de nombreux élus, de Yves de Suremain, de la Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey, de Laurent Cognard de la Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny , d’Anaïs Laborde, de la confrérie « Rubiliaco Vinorum » de Rully, l’association du Canon Français en charge du repas du samedi soir, les membres du PIVB, de Marina Spironetti et Edward Gremillon, photographes, de la Délégation de Solingen, de Stéphane Duplessis, Président de Chalon Commerce, de Florence Capelli, Directrice générale du développement de l’Office du Tourisme, de nombreux maires et adjoints des communes de la côte chalonnaise, des vignerons, partenaires et sympathisants.

Extraits du discour prononcé par Anaïs Laborde de la Confrérie « Rubiliaco Vinorum » de Rully : « Mesdames, Messieurs, mes chers consœurs confrères, membres émérites des confréries de la Côte Chalonnaise, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Maire Gilles Platret, c’est non sans émotion, que nous participons aujourd'hui à cette 25ème Paulée de la Côte Chalonnaise. Si ce jour est particulier, c’est parce qu'il marque une nouvelle étape pour notre village de Rully. Un rêve longtemps resté en sommeil a enfin vu le jour en mars 2024. Après des années d’attente, un groupe de joyeux Rullyotins, armés de leur amour du vin et de leur goût pour la tradition, a fondé la Confrérie Rubiliaco Vinorum !

Notre confrérie, n'est pas simplement un cercle de vignerons. Non, c'est bien plus que cela ! A Rully, nous avons décidé d’ouvrir le champ des possibles… en élisant une femme Présidente et en ouvrant nos bras aux novices du monde viticole. Nos bénévoles et membres actifs viennent de tous les horizons, et c’est d’ailleurs grâce à cette diversité et leur disponibilité que nous avons pu tenir ce projet audacieux d’être prêt en 7 mois. Je profite d’ailleurs de cette tribune pour les remercier très chaleureusement, ainsi que nos 2 artisans de Rully : La bobine d’Emilie pour les costumes, et David Garnier de Lame et volute pour nos serpettes forgées.

Alors oui, notre confrérie n’est pas un cercle fermé, c’est une ligne nouvelle dans le paysage de la Côte chalonnaise… comme un lien entre la tradition et la modernité avec la fougue de la jeunesse et la sagesse des plus expérimentés. Nous avons décidé de placer notre noble mission sous le patronage de trois entités, véritables gardiennes de notre héritage et de nos valeurs. Chacune d’elles incarne un aspect essentiel de l’âme de notre terroir.

‘Thalie’, tout d’abord, muse de la comédie dans la mythologie grecque, est la joyeuse et la florissante. Elle est là pour nous rappeler qu’autour d’un bon verre, il y a toujours des rires, de la légèreté, et un plaisir partagé où tout prend sa source. Vient ensuite ‘Rubilius’, le fondateur de notre beau village de Rully. Il est le symbole de notre attachement à la terre, à nos racines, à ce terroir unique qui donne naissance aux vins qui nous rassemblent. Enfin, ‘Probus’, empereur romain courageux, celui qui, en 280 après Jésus-Christ, brava les interdits en refusant d’arracher les vignes de Bourgogne. Grâce à lui, nos vignes ont survécu aux menaces du passé et continuent de prospérer aujourd'hui. Probus est le symbole de notre détermination à préserver et honorer notre patrimoine viticole, coûte que coûte.

Sous la bienveillance de ces trois piliers fondamentaux, la Confrérie Rubiliaco Vinorum s’engage à promouvoir les vins de Rully. Ensemble, nous allons perpétuer la tradition, partager notre passion, continuer à faire rayonner notre cher village et ses divins nectars bien au-delà de la Côte Chalonnaise et de la Bourgogne. Alors, mes amis, acclamons fièrement la Confrérie Rubiliaco Vinorum, fière héritière de ce glorieux passé et gardienne enthousiaste de notre avenir vineux! ».

La signature de la charte par la Présidente de la nouvelle confrérie « Rubiliaco Vinorum » de Rully, Anaïs Laborde.

