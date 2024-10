Une intronisation sous le signe du vin, de l’Italie, de la photographie et de la comédie pour la 25ème édition de la Paulée

Pierre Arditi parrain de confrérie « Rubiliaco Vinorum » de Rully et citoyen d’honneur de la ville de Chalon-sur-Saône. Le photoreportage info-chalon.com

Samedi 19 octobre à 18 heures 30, après le défilé des confréries vineuses et la messe de la Saint-Hubert, la confrérie Saint-Vincent et disciples de la chanteflûte de Mercurey, la Confrérie des embrasseurs du fin goulôt de Montagny et la toute nouvelle confrérie « Rubiliaco Vinorum » de Rully avaient organisé une cérémonie d’intronisation sur la place de l’Hôtel de Ville.

Avant les intronisations, la parole était donnée à Yves de Suremain, Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey : « Grand vin de Bourgogne : Voici le commentaire du millésime 2024 en Côte Chalonnaise. Que d’eau ! Que d’eau ! Tel fût la constance climatique en ce début d’année 2024 en Côte chalonnaise. Tout au long de l’année, il a fallu en nos vignes faire preuve d’un grand doigté pour le bon suivi de nos travaux saisonniers avec maîtrise de l’enherbement, application de nos produits phytosanitaires Etc. a partir de la mi-juillet, enfin est arrivé le vrai climat septentrional bourguignon qui sied si bien pour la bonne maturité de nos ‘Pinot noir’, Chardonnay et Aligoté. 15 septembre, voici une date de vendange normale, classique, comme il y a quelques années. Donc nos vins du millésime 2024 sont normaux, classiques comme il y a quelques années. Donc nos vins du millésime 2024 sont classiques, équilibrés, fruités aussi bien pour nos blancs que pour nos rouges avec en bouche, une bonne présence affirmée. Mais pour la quantité, la pluie avait déjà sévi. Que de joie, avec l’aide de dame nature en fin de saison, d’avoir su maitriser la qualité de nos vins. Mais que de déception d’avoir à subir une si petite récolte ! La preuve en est que le point d’équilibre est souvent difficile à atteindre. Alors à déguster avec éducation.

« Que le grand Sommelier prépare ses flacons pour notre nouvelle intronisée qui contemplera la belle robe de notre Mercurey, honorera avec délicatesse ses arômes et s’arrosera de ce divin breuvage!".

S’en suivait la lecture de la charte de la confrérie.

« Marina Spironetti, par Mercure messager des dieux, par Osiris maître de la vigne en fleur par Saint Vincent patron des vignerons je vous fais compagnon de Saint Vincent et disciple de la Chanteflûte de Mercurey avec toutes nos félicitations ! ».

« Bonne dégustation ! ».

La Confrérie des embrasseurs du fin goulôt de Montagny a procédé ensuite à l’intronisation de Enrico Cerulli Irelli.

La Confrérie « Rubiliaco Vinorum » de Rully a procédé ensuite à l’intronisation de Pierre Arditi comme futur parrain.

« Sous le patronage de trois entités, véritables gardiennes de notre héritage et de nos valeurs, chacune d’elles incarnent un aspect essentiel de l’âme de notre terroir ‘Thalie’, tout d’abord, qui est la rivière qui passe à Rully, muse de la comédie dans la mythologie grecque, est la joyeuse et la florissante. Elle est là pour nous rappeler qu’autour d’un bon verre, il y a toujours des rires, de la légèreté, et un plaisir partagé où tout prend sa source. Ensuite vient ‘Rubilius’, le fondateur de notre beau village de Rully. Il est le symbole de notre attachement à la terre, à nos racines, à ce terroir unique qui donne naissance aux vins qui nous rassemblent. Enfin, ‘Probus’, empereur romain courageux, celui qui, en 280 après Jésus-Christ, brava les interdits en refusant d’arracher les vignes de Bourgogne. Grâce à lui, nos vignes ont survécu aux menaces du passé et continuent de prospérer aujourd'hui. Sous la bienveillance de ces trois piliers fondamentaux notre confrérie « Rubiliaco Vinorum » de Rully s’engage à perpétuer la tradition, à partager notre passion et à faire rayonner nos divins nectars bien au-delà de la Côte Chalonnaise et de la Bourgogne […] Aujourd’hui, c’est avec une joie non dissimulée et avec une grande fierté que nous remettons officiellement le titre de parrain de notre confrérie à Pierre Arditi. C’est un véritable honneur pour nous tous de vous introniser au sein de notre confrérie, nous savons que sous votre houlette, nos verres seront toujours bien remplis et nos rires jamais loin! Néanmoins vous devrez vous engager en répondant à notre charte par ‘Oui, je le promets’.

Pierre promettez vous toujours d’honorer les vins de Rully et de faire honneur à notre confrérie ? P.A : "Oui, je le promets !".

Toujours une bouteille de Rully aurez-vous à partager avec vos amis ! P.A : Oui, je le promets !

Finirez-vous toujours votre verre de Rully ? P.A : Oui, je le promets !

Par ‘Thalie’, par ‘Probus’ et ‘Rubilius’ pour nous, vous serez ‘Patrinus’ de la confrérie « Rubiliaco Vinorum ». Voici votre diplôme et bienvenue à la confrérie de Rully !».

Suite à cette intronisation Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône remettait la médaille de la Ville de Chalon à Pierre Arditi en le faisant Citoyen d’honneur de la ville de Chalon-sur-Saône.

La cérémonie se terminait par le traditionnel ban bourguignon !

