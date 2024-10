Un nouveau roman pour le bourguignon Marc Petit

Vous avez eu un parcours atypique : de Chef-pâtissier voyageur (en Saône-et-Loire mais aussi en Corse et en Suisse) à Correspondant de presse, vous êtes aujourd'hui libraire et écrivain. Si vous deviez changer un élément de votre parcours, quel serait-il et pourquoi?

Le passé est le passé, je n'ai pas le pouvoir de le changer, et, je ne regrette aucun moment. Mon premier métier m'a ouvert les portes de nombreux endroits, actuellement je continue de m'épanouir grâce aux livres et aux rencontres.

Vous publiez votre 2e roman mais c'est votre 9e livre, quand l'écriture s'est-elle invitée dans votre vie ?

J'écris depuis toujours, plus jeune, je noircissais des cahiers de notes, de poèmes, d'idées, en 2008 après des problèmes de santé, j'ai montré mes écrits aux médecins qui m'ont conseillé de les faire publier. De là est né mon premier recueil " Blessures passagères".

Pouvez-vous nous en dire plus sur 'La mémoire en embuscade' ?

Dans ce roman, le lecteur prendra plaisir à découvrir dans la fiction, des anecdotes historiques et véridiques ainsi que des personnages réels allant du Chanoine Kir à l’un des inventeurs de la cocotte-minute, de la soupe aux choux à Notre-Dame de Paris, ou encore d’un chocolatier parodien aux Présidents de la Cinquième République...

SBR

'La mémoire en embuscade' est en vente : Tabac Presse Perrecy-les-Forges, L'essentiel à Ciry-le-Noble, Pâtisserie Pubill à Paray-le-Monial, U Express Perrecy-les-Forges, Espace Culturel Leclerc Montceau les Mines et Paray-le-Monial, sur le site Rakuten et bien entendu chez moi à Ciry-le-Noble. Expédition possible.

Dédicaces:

Salon du livre de Génelard(71) le dimanche 27 octobre 2024

3ème salon du livre Energies citoyennes le dimanche 10 novembre 2024 Salle du syndicat des mineurs Montceau-les-Mines (71)

Médiathèque de Génelard (71) le mercredi 13 novembre

Salon du livre Étang sur Arroux (71) le dimanche 17 novembre 2024 Salle des Guillemaux Étang sur Arroux (71)

Espace Culturel Leclerc Paray-le-Monial (71) le samedi 23 novembre 2024 de 10h à 17h

Marché de Noël de Luzy (58) le dimanche 1 décembre 2024 Grande Hall Luzy (58)

Médiathèque de Selongey (21) le samedi 7 décembre de 9 à 12h