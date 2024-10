Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : Amère défaite de l'ASHBCC face à Illkirch-Graffenstaden (29-39)

Les Bleus et Blancs ont subit une défaite qu'ils ne pouvaient pas se permettre en s'inclinant samedi soir au Gymnase de la Verrerie contre les Alsaciens de Illkirch-Graffenstaden (29-39). Plus de détails avec Info Chalon.

Boostés par leur victoire à domicile face aux Vésuliens le samedi 12 octobre à 20 heures 30, les Chalonnais voulaient surfer sur sa bonne dynamique ce samedi 19 octobre face aux Alsaciens de Illkirch-Graffenstaden : c'est raté. Après un première mi-temps plutôt serrée (14-18), les Rhénans ont appuyé l'accélérateur pour s'offrir la victoire, à l'occasion de la 6ème journée de Nationale 3 Masculine (29-39).

Une soirée à vite oublier mais dont les Chalonnais devront tirer des leçons. Beaucoup trop maladroits en attaque, les Bleus et Blancs Chalon n'ont pu éviter une défaite logique de la part d'une équipe plus forte et plus constante bien qu'ils aient jeté leurs dernières forces dans la bataille.

L'ASHBCC devra travailler sur ses failles et vite rebondir.



Plus de détails (et de photos) à venir dans un prochain article.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati