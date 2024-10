Les unités de la Croix-Rouge de Saône et Loire en renfort dans les secteurs sinistrés par les inondations

Suite aux récents évènements climatiques qui ont eu lieu sur notre territoire ces derniers jours, une trentaine de bénévoles de la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge ont été engagés pendant tout le week-end sur Lyon et ses environs pour venir en renfort à leurs collègues du Rhône afin de porter assistance à tous les sinistrés qui en ont besoin.

Les opérations "Coup de Main, Coup de Coeur" qui consistent à venir en aide à nos concitoyens pour déblayer et nettoyer leurs maisons mais aussi dans les centres d'hébergement d'urgence et centres d'accueil des impliqués qui consistent à proposer un hébergement à toutes les personnes qui se retrouvent sans domicile à cause de la montée des eaux (habitations sinistrées mais également routes impraticables empêchant tout retour à domicile)



Les Unités Locales de Chalon-sur-Saône, de la Bresse Bourguignonne, Macon, La Clayette, Autun, Le Creusot et Montceau-les-Mines ont répondu à l'appel des instances nationales pour apporter un soutien humain et matériel à leurs collègues lyonnais qui sont mobilisés depuis plusieurs jours maintenant.