Dropshipping.. l'arnaque en vogue sur les réseaux sociaux et dans vos boites mails

Qui n'a pas déjà vu ces publicités sur les réseaux sociaux ou à travers des publications d'influenceurs pour des produits innovants ou de qualité vendus à prix cassés ? Ces pratiques relèvent bien souvent du « dropshipping », une technique de vente légale sur le papier mais qui donne lieu à beaucoup d'abus, a tel point que le Centre européen des consommateurs (CEC) France a récemment alerté sur ses dangers.



DES VITRINES TROP BELLES POUR ÊTRE VRAIES

Ces boutiques en ligne s'octroient en effet une très bonne visibilité auprès du grand public en rémunérant des influenceurs pour faire leur promotion, ce qui leur garantit de nombreuses commandes. Sauf que ces vendeurs web ne sont que des intermédiaires qui ne gèrent ni les stocks ni la livraison des produits. Pire, ils achètent le plus souvent leurs marchandises une misère auprès de grossistes, tels que Aliexpress.com, Alibaba.com, Wish.com ou Temu.com, pour les revendre le triple du prix en les présentant comme plus qualitatives qu'elles ne le sont ! Non contentes d'une marge bénéficiaire énorme, ces plateformes déclinent également toute responsabilité en cas de souci sur la commande et ont une fâcheuse tendance à disparaître aussi vite qu'elles ont été créées, une fois qu'elles ont encaissé assez de transactions…



LES BONS RÉFLEXES

Articles de piètre qualité, défectueux ou contrefaits, retard ou carrément absence de livraison et impossibilité de se faire rembourser sont autant de mauvaises surprises qui attendent les internautes. À l'heure de dresser le bilan de ses contrôles en matière de dropshipping en novembre 2023, la Répression des fraudes faisait notamment état de pratiques commerciales trompeuses concernant les caractéristiques des produits, leur caractère professionnel ou encore l'identité du professionnel, mais aussi de manquements aux règles d'information du consommateur, de la rédaction de faux avis, de la présence de clauses abusives ou illicites et de la vente de produits dangereux ou interdits.

Mieux vaut donc savoir repérer ces plateformes pour les fuir ! Indiquez les références du produit dans votre moteur de recherche pour voir s'il apparaît avec la même photo sur d'autres sites. De même, Maxime Lager, juriste au CEC France, recommande de consulter les conditions générales de vente pour connaître les conditions de retour : « Méfiez-vous des indications vagues du type “pour tout retour de marchandise nous communiquons l'adresse sur demande” ou “le retour se fera vers un de nos entrepôts en Asie”. »



J.P.



Bon à savoir : en cas de difficulté avec un dropshipper situé dans un pays de l'UE, ainsi qu'en Islande ou en Norvège, vous pouvez contacter gratuitement le CEC France sur Europe-consommateurs.eu.