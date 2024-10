Dernière ligne droite avant le Festival 71 du partage et de la musique

Une partie des fonds sera reversée à des associations. Plus de détails avec Info Chalon.

Le vendredi 1 et le samedi 2 novembre, NG Events vous donne rendez-vous à 20 heures, à la Salle Alfred Jarreau, Allée Thirode, à Saint-Marcel, pour la 1ère édition du Festival 71 du partage et de la musique.

Semi-live, prestations, animations, danses traditionnelles... il y a mille et une raisons de se rendre au Festival 71 du partage et de la musique.

Comme nous l'indique Thomas Nguettia, le fondateur et président de NG Events qui organise ses deux soirées à ne (surtout) pas rater, il y a un volet culturel et un volet social.

Volet culturel, avec de l'art africain, défilé en tenues traditionnelles, expositions, danses et une myriade de chanteurs de Côte d'Ivoire, du Cameroun et de la République démocratique du Congo (RDC), à savoir Loko Dex, VDA, Ntondobe Le Mâle, Les Patrons, Faga Style, Shugar Boy, Dynastie le Tigre et Djogo Ryhtme.

Un volet social car une partie des fonds sera reversée à des associations comme les Restos du Cœur de Louhans.

«Cela fait 19 ans que je suis installé en Bourgogne et j'ai découvert et apprécié la culture bourguignonne. C'est donc tout naturellement qu'en retour, j'ai voulu partager avec les Bourguignons la culture africaine sans qu'elle ait besoin de traverser la frontière», nous explique Thomas.

«Chaque année, on organisera un évènement du même type. Si une commune de Saône-et-Loire est intéressée, qu'elle n'hésite pas à nous approcher. Nous remercions chaleureusement la mairie de Saint-Marcel pour son soutien et la confiance qu'elle nous témoigne. Nous remercions également Intex France et Ciara Boutique qui sont nos partenaires pour cette première édition», ajoute le président de NG Events.

Alors, plus d'hésitations, le 1er et 2 novembre, c'est à la Salle Alfred Jarreau, que ça se passe pour une soirée d'anthologie aux rythmes de la musique africaine.

Tarif : 30 euros en prévente, 35 euros sur la place et 55 euros le pass 2 jours. 5 euros le ticket de tombola (spa, paddle, kayak, airbed, piscine, bateau...).

Plus de renseignements au 0676210648.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati