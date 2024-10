HALLOWEEN - Quelques recettes pour faire vous-même vos friandises

« Farce ou friandise ? » Que vous organisiez une fête d'Halloween pour votre propre tribu ou que vous vous teniez prêt pour les petits fantômes qui frapperont à votre porte le 31 octobre, voici de quoi leur confectionner de vraies friandises maison…



DES DOIGTS DE SORCIÈRE

Ces effrayants sablés sont réalisés à partir de pâte de pistache et décorés d'amandes effilées (pour les ongles).

Ingrédients pour trente doigts :

- 125 g de beurre mou

- 100 g de sucre glace

- 50 g de pâte de pistache

- 1 œuf

- 1 cuillère à café de levure chimique

- 325 g de farine

- 1 cuillère à café de sel

- Des amandes effilées

Préparation :

Coupez le beurre en dés et battez-le en pommade. Ajoutez le sucre glace, le sel, la pâte de pistache et l'œuf entier. Mélangez avec soin.

Incorporez petit à petit levure et farine, en malaxant bien.

Formez deux boules de pâte et laissez reposer au réfrigérateur.

Préchauffez le four à 160 °.

Sortez les boules du frigo et formez une trentaine de petits colombins irréguliers en forme de doigt. Disposez à chaque bout une amande effilée pour faire l'ongle. Incisez les doigts à l'aide d'un couteau pour représenter les phalanges. Enfournez 20 minutes sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé puis laissez refroidir afin que les sablés durcissent. Ne reste plus qu'à grignoter ces succulents doigts de sorcière…



DES ARAIGNÉES ÉPOUVANTABLES

Ingrédients pour vingt araignées :

- 300 g de chocolat noir pâtissier

- 250 g de nouilles chinoises fraîches

- 40 petits bonbons blancs pour les yeux

Préparation :

Faites fondre le chocolat au bain-marie, puis ajoutez les nouilles chinoises en mélangeant bien. Confectionnez des petits tas en forme d'araignée sur une feuille de papier cuisson. Avec les bonbons blancs, formez les yeux des araignées. Pour un résultat hideux à souhait, râpez du chocolat noir sur chaque bestiole ou saupoudrez-les de granulés au chocolat. Oh, les affreux bonbons velus que voilà !



DES BONBONS TÊTES DE MORT

Voici des bonbons 100 % naturels qu'il vous faudra garder au réfrigérateur car ils ne contiennent pas de conservateurs.

Ingrédients pour 10 bonbons :

- Des moules à glaçons têtes de mort

- 12,5 cl de compote pomme-myrtille ou pomme-mûre

- 1 cuillère à café d'agar-agar.

Préparation :

Faites chauffer la compote et l'agar-agar à feu moyen dans une petite casserole en remuant avec une cuillère en bois. Lorsque la préparation est en ébullition, continuez à mélanger pendant encore environ 20 secondes. Versez 1 cuillère à café dans les alvéoles du moule à glaçons. Mettez au réfrigérateur pendant au moins 1 heure et démoulez délicatement.



DES BONBONS CITROUILLES

Sur le même principe que les bonbons têtes de mort, ces savoureuses citrouilles exhalent des parfums de fruits jaunes…

Ingrédients pour 10 bonbons :

- Des moules à glaçon citrouille

- 12 cl de nectar d'abricot

- 3/4 de cuillère à café d'agar-agar

- 1 cuillère à café de sirop d'agave.

La fabrication est la même que la précédente.



DES SOURIS AU CHOCOLAT

Ingrédients pour douze souris :

- 100 g de chocolat noir

- 5 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse

- 125 g de miettes de biscuits au chocolat + 5 cuillères à soupe pour la décoration

- 5 cuillères à soupe de sucre glace

- 24 dragées perles argentés pour les yeux

- 25 g d'amandes effilées pour les oreilles

- 12 longs morceaux de réglisse pour les queues

Préparation :

Faites fondre le chocolat et ajoutez la crème fraîche. Incorporez 125 g de miettes de biscuits au chocolat. Recouvrez et mettez au frais jusqu'à ce que le mélange durcisse.

À l'aide d'une cuillère à soupe, formez des petites boules. Faites une pointe d'un côté pour le nez de la souris. Roulez chaque souris dans le sucre glace (pour les souris blanches) et dans les miettes de biscuits au chocolat (pour les souris noires). Sur chacune d'elles, posez les yeux, les oreilles et la queue. Mettez au réfrigérateur pendant au moins deux heures.



LES ORIGINES D'HALLOWEEN

On est tenté d'associer la fête d'Halloween à la tradition chrétienne puisqu'elle a lieu le 31 octobre, veille de la Toussaint. En réalité, cette fête est totalement païenne. En -300 avant notre ère, une société secrète tenait le monde celte sous son emprise. Chaque année, le 31 octobre, ces prêtres célébraient un festival de la mort en l'honneur de leur divinité païenne, Samhain ou Samain. Ils se déplaçaient de maison en maison en réclamant des offrandes pour leur dieu. En cas de refus, ils proféraient des malédictions de mort ou exigeaient des sacrifices humains. Pour éclairer leur chemin dans la nuit, ils portaient des navets évidés en forme de visages, dans lesquels brûlait une bougie faite avec la graisse humaine provenant des précédents sacrifices. Ces navets étaient censés représenter l'esprit qui allait rendre les malédictions efficaces. Ce sont les Américains aux XVIIIe et XIXe siècles qui remplacèrent les navets par des citrouilles, habitées par un esprit appelé « Jock ». Ce nom s'est ensuite transformé en « Jack », donnant naissance au célèbre personnage de Jack-O'-Lantern.