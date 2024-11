AVIS DE DECES - Monsieur André HUMBERT

CHÂTENOY-LE-ROYAL - DRACY-LE-FORT - CHALON-SUR-SAÔNE



Arlette HUMBERT, son épouse ;

Caroline JOBY, sa fille et Christophe, son époux ;

Stéphane HUMBERT,

son fils et Anne-Cécile, sa compagne ;

Laurine, Théo, Bastien, Malo et Antonin, ses petits-enfants ;

et toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire-part du décès de

Monsieur André HUMBERT

survenu le 31 octobre 2024 à l'âge de 88 ans.

Vous pourrez lui rendre visite à la maison funéraire de Crissey jusqu'au lundi 11 novembre.

Ses obsèques se dérouleront dans l'intimité familiale.

Pas de plaque, fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.