La filière santé de la région Bourgogne-Franche Comté prise comme modèle à Paris

Terre d’industrie et de gastronomie, la Bourgogne-Franche-Comté est connue pour ses savoir-faire dans le domaine de l’horlogerie, de l’automobile, de l’agroalimentaire, des microtechniques … Elle l’est un peu moins lorsque l’on parle de la santé. Et pourtant, elle commence à se faire un nom sur l’échiquier national. En témoigne sa présence jeudi 10 octobre au salon parisien Bpifrance Inno Génération (Big), le plus grand rassemblement business d’Europe : une conférence lui était même entièrement dédiée pour parler des innovations dans la santé en Bourgogne-Franche-Comté.



C’est Nicolas Soret, vice-président de la région en charge de l’économie, qui était chargé d’animer les débats : « C’est en effet une filière que nous n’avons jamais mise en exergue. C’est pourtant l’une de nos plus grandes forces. La Bourgogne-Franche-Comté est la région française où se conçoivent les thérapies de demain et où sont produits les biomédicaments du futur. »

Trois acteurs de la filière étaient d’ailleurs présents pour témoigner de la richesse du vivier bourguignon-franc-comtois. Comme Nathan Vinçon, Cofounder & CSO de Ummon HealthTech, une startup Dijonmaise (21). Créée il y a 5 ans, sa société s’appuie sur l’intelligence artificielle pour décoder des informations visuellement imperceptibles sur des imageries médicales. Le jeune homme et son associé ont créé l’entreprise alors qu’ils étaient encore étudiants. Lui à Lyon, son homologue à Paris : "On avait des opportunités dans les deux villes ; mais on a fait le choix de nous installer dans un écosystème plus petit où on n’allait pas passer inaperçu. C’est exactement ce qu’il s’est passé. En quelques jours seulement, nous avons été identifiés par les professionnels du milieu. On a pu mettre des projets en route très rapidement, notamment avec le centre de lutte contre le cancer" précise Nathan Vinçon, Cofounder & CSO de Ummon HealthTech.

Bastien Jacquier est Directeur administratif et financier de Dixi Medical, basé à Marchaux-Chaudefontaine (25). Son entreprise réalise 17 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel ; Elle prévoit de le quadrupler d’ici 4 ans, grâce au succès de ses électrodes intracérébrales pour le traitement de l’épilepsie. Lui aussi ne se voit pas ailleurs qu’e Bourgogne-Franche-Comté : « L’écosystème est complet ; nous avons des écoles d’ingénieurs performantes ; et il y a une culture de la micromécanique que l’on trouve nulle part ailleurs. »

Malgré des cheveux légèrement grisonnant, Jean-Marc Zeil fait figure de jeune premier dans le milieu. Il vient de créer Orinova, à Besançon (25). Sa startup travaille sur de nouvelles méthodes de traitement des cancers, notamment les glioblastomes. Il apprécie de pouvoir compter sur des partenaires fiables et efficaces dans la région : « J’ai été chef d’entreprise dans le passé. On est souvent seul. Là, on n’est pas seul. »

En braquant les projecteurs sur sa filière santé, la Région espère se faire reconnaître comme un acteur clé dans le domaine : « On fait la course en tête, mais pas à côté des autres régions. A côté de la Corée du Sud, des Etats-Unis » précise Nicolas Soret, rappelant les enjeux de la région dans les mois à venir.

Source Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté