AVIS DE DECES - Monsieur René NOIR

SAINT-MARCEL - BEAUNE - SAINT-LOUP-GÉANGES



Christophe et Nadine,

Fabrice et Frédérique,

ses enfants ;

Mathilde, Maxime,

ses petits-enfants ;

Nathalie et Cosimo,

sa nièce, et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

René NOIR

dit « Jean »

survenu le 3 novembre 2024,

à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 12 novembre, à 10h30, en l'église de Saint-Marcel.

Vous pourrez rendre visite à Jean, à partir du vendredi

8 novembre, 14 heures, à la chambre funéraire de Ciel.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Madeleine

son épouse,

décédée en 2020.