Meursault - Soirée des Mécènes 2024 : un soutien renouvelé pour les Climats de Bourgogne

Mardi soir, l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne a réuni ses mécènes et partenaires au Château de Meursault pour célébrer leurs engagements et partager les projets phares de 2025, une année marquant les 10 ans de l’inscription des Climats au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Près de 60 entreprises et partenaires étaient présents pour cette soirée spéciale, organisée chaque année pour remercier les donateurs privés qui soutiennent les actions de préservation, de valorisation et de transmission des Climats de Bourgogne. Gilles de Larouzière, président de l’Association, a souligné l’importance du mécénat dans les projets à venir, en rappelant que l’inscription au Patrimoine mondial n’entraîne aucune subvention automatique. « Nous comptons sur vous pour nous ouvrir votre réseau et renforcer votre soutien, car l’année 2025 sera un moment clé », a-t-il déclaré.

