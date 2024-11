Budget 2025 : Les élus du Grand Chalon refusent les mesures imposées par l’Etat

Alors que cette mesure équivaudrait au budget dédié à des politiques publiques entières gérées par le Grand Chalon à l’instar de la Petite Enfance, les élus du Grand Chalon refusent ainsi la dégradation des services publics du quotidien qui serait la conséquence de cette mesure et rappellent que les habitants du Grand Chalon s’en verraient directement impactés.

Cette mesure, d’un volume sans précédent pour le budget du Grand Chalon, menacerait fortement les efforts fournis par l’agglomération pour la réindustrialisation, la transition écologique, la cohésion sociale et la cohésion territoriale.

Alors que les députés ont rejeté, ce mardi 12 novembre, la partie “recettes” du Projet de loi de finances 2025, les élus du Grand Chalon ont appelé solennellement les sénateurs à revenir sur l’immixtion du Gouvernement dans les budgets des collectivités locales et demandent au Premier ministre de réunir les associations d’élus pour trouver d’autres solutions plus justes et plus soutenables.