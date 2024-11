"Danse En Corps", une nouvelle association a vu le jour à Châtenoy le Royal en cette rentrée septembre 2024.

Les châtenoyens l’ont découvert au forum des associations, cette toute nouvelle association de danse a ouvert ses cours dès la rentrée septembre, cours destinés à la petite enfance (Baby), aux Loulous de 3 à 6 ans, aux ados, aux adultes et aux séniors.

Les cours sont dispensés par Shanone Mercier professeure de danse, la jeune femme connait bien Châtenoy pour être déjà intervenue auprès des enfants des écoles.

Ce mercredi matin est bien rempli avec un premier cours avec les Baby accompagnés de leurs parents, puis c’est au tour des 3/6 ans en pleine préparation du gala qu’ils vont présenter à leurs parents, de même que les 7/10 ans qui terminent la dernière heure de la matinée.

Comme le dit Shanone : « La danse pour les enfants est un excellent moyen de les faire bouger. Tout en s’amusant ils développent leur coordination et leur confiance en eux. »

Les séniors et adultes peuvent découvrir le Heels ou appelée danse Talon, c’est une forme de danse qui a émergé et évolué aux États-Unis et en Europe à la fin du 20ème. Il tire son nom du style de chaussures pour femmes, le port de chaussures à talons hauts.

Une autre activité est proposée pour le bien-être : le Pound Fit activité physique innovante et amusante qui combine le cardio, la musculation et le rythme, en s'inspirant du jeu de la batterie. Ce sport se distingue par l'utilisation de Ripstix, des bâtons spécialement conçus pour simuler les baguettes de batterie, rendant chaque séance dynamique et motivante. Ce programme allie à la fois exercices physiques intenses et expression rythmique, ce qui permet non seulement de brûler des calories, mais aussi d'améliorer la coordination et de libérer le stress.

Les séances se déroulent le samedi matin de 11h00 à midi. Les cours sont donnés à la salle d’activité Berlioz.

Les cours d’essais sont gratuits.

Pour tous renseignements prendre contact au 06 07 63 53 ou par mail : [email protected]

C.Cléaux