Intronisations à la Confrérie Royale Gôniotique de quatre habitants des Charreaux au banquet des anciens du quartier.

Comme chaque année le comité de quartier Amicale des Charreaux invite les aînés à venir participer au banquet à la salle des fêtes.

L’Harmonie de Saint Rémy/Les Charreaux, très attachée à ce quartier, avait pris place sur la scène et avait donné une aubade avant le traditionnel repas servi aux convives.

Cette année, une manifestation a quelque peu surpris les séniors avec l’arrivée des membres de la Confrérie Gôniotique du carnaval de Chalon sur Saône accompagnée de Gilles Platret maire de la ville, de Sébastien Mercey et d’élus. Une arrivée en musique avec "la ronde des Goniots" jouée par l’Harmonie Saint Rémy/Les Charreaux.

On pouvait noter la présence de la reine de carnaval et des reines de quartiers

Les vaillants sujets du Roi Cabache avaient un dessein bien tracé en venant à la salle des Fêtes Claude et Christian Villeboeuf.

Ils avaient apporté de quoi ouvrir un "Chapitre de la Confrérie Royal Gôniotique" pour faire entrer dans leur cercle quatre nouveaux membres.

Après les explications d’usage, Simone Villeboeuf, Robert Pompon et Didier Muller, les trois "impétrants" présents ont subi le rite et le protocole d’usage en passant successivement vers l’officier "gratouilleur", puis ils devaient boire l’excellent vin de la côte chalonnaise et enfin passer sous le moulin à poivre pour des nuits heureuses et ses propos pimentés. Marguerite Denand n’ayant pu être présente, une délégation ira lui remettre sa médaille et son diplôme.

Il n’y a pas d’intronisation sans l’accompagnement d’un moment festif, tous se sont retrouvés pour un apéritif et un bon repas.

C.Cléaux