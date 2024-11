Aurélien Dutremble, député RN de Saône et Loire, alerte le gouvernement sur la hausse des violences conjugales et le manque de structures d’accueil.

Dans une récente question écrite adressée au ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Égalité entre les femmes et les hommes, le député Aurélien Dutremble (RN) a mis en lumière l’urgente nécessité de renforcer les structures d’accueil pour les victimes de violences conjugales.



Aurélien Dutremble s’appuie sur des chiffres alarmants publiés en octobre 2023 par le ministère de l’Intérieur : en 2022, plus de 244 000 plaintes pour violences conjugales ont été enregistrées, soit une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente, et un doublement par rapport à 2016. Dans le département de Saône-et-Loire, la situation est particulièrement préoccupante : les données du ministère de la Justice révèlent une augmentation de 111 % des défèrements pour violences conjugales depuis 2007.



« Ce fléau social est désormais endémique », affirme Aurélien Dutremble, soulignant l’impératif de mobiliser davantage d’acteurs et de renforcer les dispositifs existants tels que les réseaux de Violences Intrafamiliales (VIF) et les Intervenantes Sociales en Commissariat et en Gendarmerie (ISCG). Le député a aussi cité des initiatives locales inspirantes, comme celle de l’association « Les 5 Horizons » à Allerey-sur-Saône, qui œuvre pour la création d'une structure pour un parcours de reconstruction sur mesure pour les femmes victimes, favorisant leur autonomie personnelle et économique. Le député du Rassemblement National plaide pour un soutien accru des pouvoirs publics envers ce type de projets.



Il appelle également à la mise en place d’appels à projets dans chaque département, afin de détecter et d’accompagner des initiatives répondant aux besoins spécifiques des victimes de violences conjugales.



Cette question écrite incite le ministre des Solidarités à détailler son plan d’actions pour renforcer les réponses gouvernementales face à l’augmentation des violences conjugales, et interroge sur la possibilité de mobiliser des financements ciblés pour des structures de soutien plus nombreuses et adaptées à cette crise sociale persistante.

Aurélien Dutremble



Député de Saône-et-Loire