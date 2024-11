Accordéon, Musique et Chants, une association très active 

On sent très bien une saine structure, à l’écoute du rapport moral de la présidente Anne-Marie Recordon. Une structure qui, au fil des ans, fait que cette association musicale châtenoyenne évolue et se donne les moyens d’évoluer tant par le matériel mis à disposition sur le plan technique, que par la qualité des enseignements prodigués au sein des divers ateliers que ce soit pour les plus jeunes, les adultes, musiciens ou chanteurs.

De l’organisation !

Bien évidemment la présidente, lors de l’assemblée générale statutaire, a voulu avant tout remercier toutes celles et tous ceux qui se donnent pour que l’association ait et garde cette réputation musicale : « Nous sommes une association très active par son nombre de concerts, amis aussi par le fait que nous travaillons dans une bonne ambiance. Sans oublier que nous sommes accompagnés par des musiciens professionnels et ceci est une grande chance. Réaliser un concert représente beaucoup d’efforts avant et après.» a souligné la Présidente.

Puis d’ajouter : « Il faut savoir que nous vivons des subventions et des résultats de nos concerts et sur ce point nous tenons a remercier la Municipalité de nous avoir accordé une deuxième gratuité de salle pour le concert gratuit de Noël ouvert à tous rappelons-le. »

A noter que le budget de l’Association est de l’ordre de 32000€

Un programme en place

Outre cette assemblée générale du 14 novembre 2024 l’association Accordéon, Musique et Chants a déjà au programme quelques projets. Le Directeur artistique Gilbert Drigon qui est aussi assisté par Sandrine Drigon a livré quelques projets pour 2024 - 2025:

le 14 décembre Concert de Noël à Oslon

le 21 décembre 2024 Concert de Noël à Châtenoy-le-Royal;

le 29 mars 2025, le Concert de Jazz en partenariat avec la Municipalité de Châtenoy-le-Royal, avec un programme exceptionnel

le 19 avril 2025, Concert Salle Marcel Sembat à Chalon

le 17 mai 2025, concert à Châtenoy-le-Royal, avec des nouveautés conçues par Sandrine Drigon

Le 5 juin 2025 auditions de fin d’année des élèves.

le 21 juin 2025, la traditionnelle Fête de la musique

Et sans doute pour 2025 une présence au Forum qui devrait avoir lieu le dimanche 31 aout au gymnase Alain Colas

« C’est beaucoup de travail pour tout le monde mais le résultat est là, tout en répondant aux nombreuses demandes. » a conclu Gilbert Drigon.

Le soutien municipal

Trois nouveaux membres entrent au Conseil d’Administration : Adeline Michaudet, Denis Recordon et Joseph Bijon sachant que Jocelyne Drigon et Noël Hayotte ont souhaité « lever le pied » tout en restant au sein de l’association.

Il a appartenu au maire, Vincent Bergeret, de conclure cette assemblée générale. Il a tenu à être présent malgré un emploi du temps chargé. Il était accompagné de son adjointe à la Vie Associative, Pascale Lepers.

Le maire a remercier Accordéon Musique et Chants pour son investissement : « Vous avez eu encore une année riche et vous avez offert aux Châtenoyens des évènements culturels de grande qualité. Vous vous investissez et vous animez la commune et votre participation est appréciée. Merci à Jocelyne pour son grand investissement et surtout ne changez rien, gardez ce dynamisme qui est en vous. »

JC Reynaud