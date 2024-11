20 ANS DU SMET DE CHAGNY - "Que de temps parcouru depuis le SIRTOM" rappelle Sébastien Laurent

Les moins de 20 ans ne s'en souviennent sûrement pas et les plus de 20 ans sans doute guère plus mais à Chagny, la question des déchets a longtemps animé le débat municipal. Avec la naissance du Sirtom en 1981, l'équipe municipale pose la première pierre du futur SMET 71. 36 communes vont adhérer au SIRTOM, "mais sans obligation de travailler ensemble" a rappelé Sébastien Laurent, n'oubliant pas de préciser que la présidence revenait de facto "au maire de Chagny". Les bois de Chagny vont être transférés au SIRTOM, et en 1989, le premier plan départementaux de gestion des déchets va structurer un peu plus les choses.

Le SIRTOM devient le SME (Syndicat Mixte d'Etudes et de valorisation des déchets) en 1993 pour devenir le SMET avec la partie traitements en 2003. Un aller-retour dans l'histoire, nécessaire par les temps qui courent, et qui démontrent une fois encore, que c'est bien par la volonté de quelques personnes, que les choses se sont structurées pour aboutir aujourd'hui à une structure qui apporte un service à près de 700 000 personnes !

L.G