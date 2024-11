Rugby Givry-Cheilly : la mauvaise passe se poursuit pour les rugbymen de la Vallée des Vaux

Malheureusement, c’est une nouvelle défaite (6-13) pour l’équipe qui subit manifestement une mauvaise passe en ce début de saison.

Info Chalon a recueilli les mots du coach Jonathan Guénard, qui s’est toutefois montré positif, rassurant et optimiste :

« Après une fessée reçue la semaine dernière à la maison, on attendait une grosse réaction de nos joueurs dans le combat, l'agressivité et surtout la défense.

Les joueurs ont répondu présents et ont réalisé dans l'ensemble un bon match. On a dominé mais on n’a pas réussi à marquer à cause de nos erreurs de passes en-avant, de lâchers de ballon et des mauvais choix.

Lure est venu trois fois dans notre camp, deux pénalités et un essai transformé, ils finissent par gagner le match 13 à 6. Les gamins ont mouillé le maillot et auraient mérité de gagner le match, mais c'est la loi du sport.

Il faut continuer à bosser et ça va payer. On est fier de notre équipe ! »

Les joueurs vont maintenant profiter de cette trêve pour se mobiliser et préparer les deux prochains matchs avant les fêtes de Noël qui se joueront à domicile :

Rendez-vous le 1er décembre à Cheilly contre Maîche

Et le 8 décembre à Givry pour la réception de l’équipe d’Auxonne.

Les joueurs comptent sur la mobilisation de tous leurs supporters pour venir les soutenir !



Amandine CERRONE.