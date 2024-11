AVIS DE DECES - Madame Marie-Rose THEVENIAUX

MARNAY - SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE



Monique et Jean-Paul LIMONET,

Daniel et Brigitte THEVENIAUX,

Christine THEVENIAUX et Hervé VELÉ,

Patrick et Nathalie THEVENIAUX,

ses enfants ;

Gaël et Sandrine, Elodie et David, Laura et Benoît, Florian,

ses petits-enfants ;

Charline et Romain, Batiste,

ses arrière-petits-enfants;

son beau-frère, sa belle-sœur ;

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Rose THEVENIAUX

dite "Rosette"

survenu à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 27 novembre 2024 à 10h30 en l'église de Marnay.

Rosette repose à la chambre funéraire du Pranet à

Ouroux-sur-Saône.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Abel

son fils,

Jean-Michel

son petit-fils,

David