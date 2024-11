Déconstruction de la Tour J dans le quartier Marcel Pagnol (ex-Stade)

Grâce à ses partenaires financiers (Grand Chalon, Action Logement et le Département de Saône-et-Loire), l'OPAC Saône-et-Loire a entamé la démolition de la Tour J dans le quartier Marcel Pagnol (anciennement quartier du Stade). Une étape importante pour l'avenir.

L'aménagement de ce quartier, situé en entrée de ville, s'inscrit dans une dynamique historique liée à l'attractivité économique et démographique du territoire. Du fait du recul de l'industrie et malgré une intervention publique ambitieuse dans les années 1990 et 2000, les grands ensembles que sont les quartiers des Aubépins, des Pré Saint-Jean et du Stade-Fontaine aux Loups qui ont vu le jour dans les années 1960-1970, sous l'impulsion des modernisations urbaines déployées par les politiques nationales, bien que réhabilités ne répondent plus aux attentes.

Résidence à l'architecture symbolique datant de 1972, la Tour J comprenait 48 logements spacieux.

Alors que le Grand Chalon connait un fort développement économique, l'attrait qu’offrait à l'époque ce type de tours ne correspondent plus aujourd’hui aux besoins et au mode de vie des salariés (+50% de logements du quartier Marcel Pagnol sont actuellement vacants).

«La démolition de la Tour J symbolise un tournant décisif pour le quartier Marcel Pagnol. Grâce à un partenariat solide avec le Grand Chalon, Action Logement et le Département de Saône-et-Loire, nous engageons une transformation urbaine ambitieuse qui place le bien-être des habitants et la qualité de vie au cœur de nos priorités. Ce projet témoigne de notre volonté de construire un avenir durable pour Chalon-sur-Saône, l'agglomération du Grand Chalon et plus largement pour le département de Saône-et-Loire en conciliant modernité et respect de l'histoire locale», nous explique Lionel Duparay, le président de l'OPAC de Saône-et-Loire.

Dans ce contexte, un programme dont le coût total s'élève à 1 337 247 euros, visant à penser l'avenir de l'ensemble des quartiers Chalonnais (Stade-Fontaine aux Loups, Pré Saint-Jean et Aubépins) est décliné depuis quelques années, en lien avec le Grand Chalon compétent en matière d'habitat.

Pour Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, «la Tour J marque une nouvelle fois l'Histoire de notre territoire. Sa déconstruction s'inscrit dans un programme ambitieux visant à faire de la qualité du cadre de vie et des logements des objectifs forts de notre agglomération. Nous ouvrons maintenant une nouvelle page pour écrire avec tous les acteurs concernés, l'avenir de ce quartier toujours au service de ses habitants, de leur bien-être et du cadre de vie qu'offre la Ville-centre».

«L'accompagnement par Action Logement de cette démolition s'inscrit dans la cadre du Plan d'Investissement Volontaire (PIV) signé par les partenaires sociaux en avril 2019. L'une des mesures de ce plan visait à financer la démolition de logements sociaux et la production d'une offre nouvelle plus attractive et conforme aux attentes des salariés. Cette déconstruction, suivie de la renaturation du site, en est un bon exemple et contribuera sans nul doute à l'amélioration du cadre de vie des résidents, notamment salariés, et à l'attractivité du quartier, de Chalon-sur-Saône et du Grand-Chalon», ajoute à son tour Florent Trublet, le directeur régional d'Action Logement.

Visant le bien-être des habitants et la qualité du cadre de vie, ce programme prévoit aussi bien l'amélioration thermique des logements, la réalisation de travaux pour le maintien à domicile, que la démolition de certaines tours.

Ainsi, les travaux de déconstruction de la Tour J ont débuté par une phase de curage entre mars et juin 2024, comprenant le retrait des éléments amovibles (portes, fenêtres et sanitaires). S'en est suivi le désamiantage des éléments.

La démolition mécanique proprement dite, rendue possible grâce à une grue de 42 mètres équipée d'un bras télescopique (une technologie rare en France) s'effectue par la technique du «grignotage». La pelle va ainsi venir déconstruire structure par structure le bâtiment.

Pour André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, «une page se tourne à Chalon-sur-Saône. Avec la démolition de cette dernière tour, c'est un pan de l'histoire des Chalonnais qui disparaît du paysage. Et un nouvel avenir qui se dessine, ambitieux, prometteur. Au Département de Saône-et-Loire, nous encourageons les investissements qui favorisent le cadre de vie, et donc l'attractivité de notre territoire».

«Dans 15 jours, il n'en restera pratiquement plus rien. Cette tour est emblématique de ce quartier, qui, sous l'égide de l'OPAC de Saône-et-Loire, entame ainsi une reconversion totale. À l'image du quartier voisin de Fontaine aux Loups, petit à petit, les immeubles du Stade continueront d'être vidés de leurs habitants (il n'en reste actuellement plus que 300 sur le quartier) puis à terme détruits. On pourra alors prévoir un nouveau schéma d'aménagement pour accueillir dans l'avenir des habitants dans un cadre totalement renouvelé et notamment dans des petits immeubles à taille humaine. Une nouvelle vie se dessine donc peu à peu pour l'entrée Nord de Chalon, qui restera cela dit peuplée de tant de souvenirs pour les familles qui y auront vécu depuis les années 1960 !», réagit Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Ce défi technique durera trois semaines, s'ensuivra une requalification complète orientée nature et environnement de l'espace foncier libéré. La réception de ce nouvel aménagement est prévue fin janvier 2025.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati