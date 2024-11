Bruit de la rue : Marc Prépus le 6 décembre à l’Abattoir !

Le communiqué !

Pour sa sortie de résidence Marc Prépus nous propose le 6 décembre à 20 heures 30 son nouveau spectacle !

Bien connu des chalonnais et chalonnaises, Marc Prépus revient encore plus inspiré pour ce Bruit de la rue performatif et décalé. Une sortie de résidence « endiablée » où l’artiste échevelé aux talons de 15cm de haut évoque son adoption par Satan. Satan, il est sympa, ouvert, so queer et contrairement à pas mal de père il n’a pas abandonné son fils, lui. Marc Prépus raconte. Un peu, pas vraiment, peut-être.

Du Hip Hop Queer avec des instruments faits de jouets pour enfant, un chien (Croûte) avec une cape qui verse dans les sciences occultes, des canards en plastique anti-patriarcaux.

Entre hip-hop électroménager et petits contes queer et diaboliques, cette sortie de résidence promet surprises et improvisation. A quoi la ressemblera ? On ne sait pas. Car avec Marc Prépus rien ne se passe jamais comme prévu.

6 décembre à 20h30 Site de l’Abattoir

52, quai Saint-Cosme - Chalon-sur-Saône

/ Gratuit / en intérieur

Tout public, à partir de 10 ans