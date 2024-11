FORUM POST-BAC - Un rendez-vous incontournable et toujours autant plébiscité

Pour cette 12e édition, pilotée par les établissements chalonnais, ce sont plus de 1300 lycéens chalonnais, du public comme du privé, qui ont répondu à l'invitation du forum. Un moment bien orchestré par Camille Marcotto, Directrice Déléguée aux Formations Professionnelles et Technologiques et Vanessa Barnaud, chargée de mission au Grand Chalon pour l'enseignement supérieur. Tous les acteurs pédagogiques du Chalonnais et notamment les lycées Mathias, Nièpce, Jeannette Guyot, Emiland Gauthey, Ensemble Saint-Charles, Pontus et Hilaire ont moblisé les équipes pour cette nouvelle édition réussie du forum Post-Bac.

A noter que de nombreux établissements d'enseignement supérieur ont assuré leurs présences à l'image de ceux du Creusot, de Mâcon, de Dijon, Lyon, Auxonne, Nevers mais aussi Charolles ou Paray le Monial, signes de la totale réussite chalonnaise.

Laurent GUILLAUMÉ