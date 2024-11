AVIS DE DECES - Monsieur Hervé THOMAS

SAINT-MARCEL



Chantal THOMAS, son épouse ;

Julie et Hugues PRAUTHOIS,

sa fille et son gendre Nicolas, son fils ;

ses petits-enfants ;

Thierry et Patricia BALAIS, son frère de cœur et son épouse ;

ainsi que toute la famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Hervé THOMAS

survenu à l'âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 29 novembre 2024 à 10 heures en l'église de Saint-Marcel suivie d'une crémation au crématorium de Crissey à 13h30.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.