Inauguration du restaurant scolaire de l'école Pauline Kergomard

Jeudi 28 novembre, c'est entouré d'enfants que Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, inaugurait le restaurant scolaire de l'école Pauline Kergomard, en présence de Carole Bernhard, la directrice de l'école. Afin de fêter l'ouverture du restaurant scolaire, un dressage particulier a été réalisé ce jour pour tous les enfants déjeunant sur l'école. Chaque enfant a disposé dans son assiette d'une chouquette, d'un cookie et un verre de jus de fruit.

Le quartier des Prés Saint-Jean connaît depuis quelques années une hausse des effectifs scolaires impactant l'ensemble des écoles du secteur (déménagements suite à des chantiers de réhabilitation de l'OPAC de Saône-et-Loire notamment).

Cette situation a engendré des répercutions sur l'organisation des services périscolaires, et notamment la restauration : le restaurant scolaire Jean Zay, qui accueille les enfants des quatre écoles du quartier s'est retrouvé rapidement surchargé.

Afin de renforcer la qualité d'accueil des élèves, des modulaires ont donc été installés dans les cours de l'école maternelle Saint-Exupéry et de l'école primaire Pauline Kergomard pour la rentrée scolaire 2024.

Sur l'école Pauline Kergomard, le modulaire accueille depuis le retour des vacances d'automne 2024 le restaurant scolaire et l'office du groupe scolaire global, répondant ainsi à la volonté municipale de proposer un service de restauration scolaire à proximité sur chaque école. Auparavant, seuls les maternels déjeunaient déjà sur place, dans une salle de l'école aujourd’hui libérée.

Cette nouvelle installation permet de soulager les effectifs accueillis sur Jean Zay, renforcer la qualité de la pause méridienne pour tous les élèves de l’école, qui n'ont plus à réaliser de déplacement pour déjeuner et peuvent profiter d'un temps de repos et d'activités proposées par les services périscolaires. La création d'un office a également permis d'améliorer les conditions de travail des agents de restauration.

L'école Pauline Kergomard compte maternelles : 101 élèves en maternelle et 118 élèves en primaire, pour un taux de fréquentation de la restauration scolaire d'environ 53%.

Bénéficiant d'une subvention du Conseil départemental de Saône-et-Loire d'un montant de 66 000 euros, les travaux, d'un coût total de 317 956 euros, ont démarré le 1er juillet 2024 pour une ouverture prévue le 4 novembre 2024.

Étaient également présents lors de cette inauguration, Amelle Deschamps, l'adjointe au maire en charge des affaires scolaires, Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Isabel Paulo, la conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, Annie Coulon, la conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap auprès de Bruno Legourd, le premier adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de l'adjoint en charge du monde associatif et de l'e-administration.

À noter que la nouvelle salle de restauration, d'une superficie de 86 m², peut accueillir 72 élèves par service. Deux services de restauration sont déjà en place sur l'école, soit une capacité d'accueil maximum de 144 élèves.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati