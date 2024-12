AVIS DE DECES - Madame Suzanne BLANC née GAILLARD

BRANGES - CHALON-SUR-SAÔNE



Michel et Chantal BLANC,

son fils et sa belle-fille ;

Jean-Baptiste,

son petit-fils ;

Jacqueline et Simon MARCEAU,

sa belle-sœur et son époux ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne BLANC

née GAILLARD

survenu le 29 novembre dans sa 101e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 6 décembre à 10h30 en l'église de Branges.

Madame BLANC repose au Centre Funéraire de Louhans, 16 Rue du Guidon.

La famille remercie l'EHPAD Korian Bel-Saône de Chalon pour son accompagnement bienveillant.

Et rappelle à votre souvenir son époux

Jacques

décédé en 2007.