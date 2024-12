Ce samedi 30 novembre et ce dimanche 1er décembre, avait lieu la 9ème édition du désormais devenu incontournable Marché de Noël de Lans.

Le retour en images avec Info Chalon.

Organisé par les associations de parents d’élèves « Amicale Terence Ridout » et « Les ptiots Lanniaux », doit-on vraiment vous présenter le mythique marché de Noël de Lans ?

Cette année encore, c’est au sein de la salle des fêtes René Beaudet que les nombreux exposants ont déposé leurs valises pour ce premier week-end de décembre.

Des exposants « chanceux » puisque pour cette édition, les organisateurs du marché n’ont même pas eu besoin de prospecter pour trouver des volontaires pour tenir un stand, tant ils ont eu de demandes pour y participer !



Ce samedi à 18h, après un traditionnel tour des élus sur les différents stands afin de saluer et admirer le travail des exposants, Mathilde Chermette, présidente de l’association « Les Ptiots Lanniaux » a pris la parole pour remercier les artisans et producteurs locaux pour leur présence ainsi que les bénévoles des deux associations pour leur aide précieuse.

Mais cette année, Mathilde ne s’est pas lancée dans de grands discours mais a plutôt souhaité donné la parole aux trois « petites fées » qui œuvrent toute l’année à l’accomplissement de ce marché : Christelle, Anne-Laure et Christine.

Humblement, les trois organisatrices ont souhaité mettre en avant l’ensemble des personnes qui participent de près ou de loin au marché et ont indiqué que malgré les efforts engagés elles ne retiennent que la convivialité et la bonne humeur qui ressort de cet événement, « un moment fort apprécié chaque année pour notre plus grand bonheur ».

Elisabeth Roblot, vice-présidente chargée du Tourisme au sein du Conseil Départemental, accompagnée par Jean-Michel Desmard, son binôme, a souhaité prendre la parole pour saluer le succès de l’événement.

Puis après avoir encourager l’appel aux dons au Téléthon (NDLR : qui se déroulait au même moment), Elisabeth Roblot a promis : « L’an prochain, votre marché de Noël fêtera ses 10 ans. À cette occasion, je vous invite à nous faire une demande de subvention que Jean-Michel et moi même vous accorderons pour ce bel anniversaire ! ».



De belles perspectives, donc, pour l’édition 2025 du marché de Noël de Lans !



Amandine Cerrone