AVIS DE DECES - Madame Madeleine COULON née DEVELLE

CHALON-SUR-SAÔNE - CHÂTEAU-GAILLARD - SERRIGNY-EN-BRESSE - SAINT-MARCEL



Jean-Pierre COULON,

Marie-Madeleine et Bernard BONIN,

Marie-France et Michel BOISSON,

Odile COULON, ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

son arrière-arrière-petite fille ;

ainsi que tous ses proches,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine COULON

née DEVELLE

survenu le 2 décembre 2024,

à l'aube de ses 97 ans.

Les obsèques auront lieu le lundi 9 décembre 2024 à 14h30 en l'église de Thurey.

Madeleine repose à la chambre funéraire de Saint Martin en Bresse, vous pourrez venir vous recueillir à partir de vendredi 6 décembre 2024.

Pas de plaques, fleurs naturelles seulement, condoléances sur registres.

Nous aurons une pensée pour son époux

Marcel

décédé en 2009

et sa belle-fille

Colette

décédée en 2002.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille remercie la direction et tout le personnel de la maison de retraite La Villa Papyri pour leurs bons soins, gentillesse et dévouement.