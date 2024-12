Le Village de Noël de Chalon sur Saône officiellement inauguré

Vendredi 6 décembre à 18h avait lieu la cérémonie du Lancement du Village de Noël, Place de l'Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône.

Sur place, pour cet événement, on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des Sports au Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er adjoint, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, Pierre Carlot, 9ème Adjoint en charge des sports, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, Laurence Friez, Conseillère Municipale déléguée, Chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais…

Après avoir coupé le ruban d’inauguration en compagnie des élus, de la fanfare de Rastamirouf et de la Compagnie Dolce Prestation sans compter la parade des mascottes (Mario Bros et Minion),

Le cortège des autorités mené par Gilles Platret fait le tour des forains et commerçants non sédentaires du village de Noël,

Avant de s’adresser à l’ensemble de ses concitoyens.

Extrait du discours de Gilles Platret : «Chers amis très heureux de vous retrouver pour cette ouverture du village de Noël de la ville de Chalon que nous lançons ce soir et je suis heureux alors que cela vient d’à peine commencer de voir une telle affluence […] Vous avez déjà vu que les artistes de la ville de Chalon-sur-Saône, ceux qui ont monté tout cela, ont fait un travail extraordinaire et d’ailleurs je vous propose d’applaudir très fort les agents de la ville de Chalon-sur-Saône qui ont créé ce village. C’est beaucoup de travail et ils le font toujours avec la passion que les caractérise. On a commencé avec le sapin, qui est juste colossal et magnifique […] Je suis heureux de vous retrouver et je salue tous les élus qui sont là à commencer par le Président du Grand Chalon, Sébastien Martin, tous les élus du Conseil Municipal, les reines de carnaval, tous les présidents d’associations notamment les associations partenaires ainsi que tous les professionnels qui font vivre ce village. On a choisi depuis quelques années de décliner la thématique du rêve de Noël et pour nous c’est très important parce que c’est une période à part dans l’année, période où on peut respirer, se retrouver, replonger souvent dans des souvenirs d’enfance et partager entre les générations. C’est d’ailleurs là, où le rêve prend le pas sur les soucis, même si les soucis peuvent être nombreux on le sait bien mais on a juste besoin de se retrouver dans des moments comme celui-ci. Donc je suis vraiment très heureux de vous voir là ! […] Pour la magie de Noël on veut que la population puisse se retrouver, pour nous c’est très important ! […] Noël c’est un monde de tradition, c’est monde de joie, c’est un monde de partage entre les générations alors pour bien commencer ce moment là je vous invite à partager le verre de l’amitié. Vive Noël et vive Chalon, Merci ! ».

S’en suivait un café, chocolat ou vin chaud offert par le service protocole de la Mairie.

Les reines de Carnaval,

La fanfare de Rastamirouf,

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B