Chagny – Concerts de Noël au Théâtre des Copiaus

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, le Théâtre des Copiaus à Chagny accueillera une série de concerts de Noël du vendredi 13 au dimanche 15 décembre. Organisés par l’École de musique, l’Orchestre d’Harmonie et la Ville de Chagny, ces événements promettent des moments musicaux chaleureux et festifs.



Programme

- Vendredi 13 décembre à 20 h : Concert des ensembles des élèves de l’École de musique.

- Samedi 14 décembre :

- À 10 h 30 : Nouvelle représentation des élèves de l’École de musique.

- À 20 h : Concert de l’Harmonie de Chagny.

- Dimanche 15 décembre à 15 h :

Concert des chorales « Demigny Fa Sol » et « Chagny Phonie », dirigées par Agnès Haratyk. Le répertoire alternera entre chants traditionnels étrangers, chansons françaises et internationales, mêlant légèreté et engagement.



Informations pratiques : Théâtre des Copiaus, rue Louis Gourat, Chagny. Entrée : Libre. Buvette sur place.