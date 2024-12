Le GEIQ BTP BFC et le GEIQ Industrie 71 accompagnent des réfugiés dans l'univers de l'entreprise

Accueillir des réfugiés des quatre coins du monde, c'est bien... les intégrer au maximum c'est encore mieux. C'est la mission réalisée par le GEIQ BTP BFC et le GEIQ Industrie 71.

Depuis septembre 2024, le GEIQ BTP BFC et le GEIQ Industrie 71 ont mené une action d’accompagnement dédiée à un public de réfugiés pour leur permettre de mieux comprendre les codes de l’entreprise, valider leurs projets professionnels et progresser en langue française. Ce projet, soutenu par l’État, a mobilisé entreprises, partenaires et stagiaires autour d’un même objectif : bâtir des bases solides pour une insertion durable, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre sur le territoire.

Un projet au service de l’humain et de l’insertion durable

Sonia Simette, Directrice adjointe du GEIQ Industrie 71, souligne : « Ce consortium GEIQ BTP BFC et GEIQ INDUSTRIE 71 est le reflet de notre volonté d’accompagner l’humain dans toute sa diversité, ses difficultés et ses motivations pour leur permettre, à moyen terme, une employabilité auprès de nos entreprises du territoire sur un métier qu’ils auront choisi et dont ils seront fiers. »

L’immersion en entreprise

Les stagiaires ont pu découvrir les exigences en entreprise en matière de sécurité/traçabilité, et comprendre l’importance de se perfectionner en Français Langue Étrangère pour faciliter leur insertion.

Les entreprises d’accueil ont pris conscience de l’importance d’adapter leurs pratiques d’intégration face aux difficultés de recrutement. Les tuteurs ont adopté des méthodes pédagogiques adaptées, telles que la démonstration et l’expérimentation, pour aider les stagiaires à progresser.

Des perspectives pour demain

Ce qu’il faut retenir, c’est la mobilisation collective autour de ce parcours et des progrès notables en français (grâce aux cours de FLE dispensés par le GRETA 71).

Céline Guillot, Directrice du GEIQ BTP BFC, témoigne : "Parmi nos stagiaires, Mamady par exemple, qui souhaite devenir peintre en bâtiment, poursuit son accompagnement avec le GEIQ BTP BFC pour trouver une entreprise d’accueil pour un contrat longue durée. Eugène, soudeur, est prêt aujourd’hui à s’engager sur un contrat de professionnalisation alliant formation en soudure et emploi. Ces parcours montrent l'impact positif du programme, qui ouvre la voie à une insertion durable dans les secteurs en tension."

Le consortium GEIQ BTP Bourgogne-Franche-Comté et GEIQ Industrie 71 tient à remercier chaleureusement l’ensemble des acteurs mobilisés pour cette action : la DDETS 71, AGIR, le GRETA 71, la FFB BTP 71.