Inauguration du Roller Dance du Grand Chalon

Depuis le samedi 7 décembre, la piste de roller vous attend Place de Beaune et s'adapte à vos envies : initiation au roller, soirées dance au rythmes des années 80 ou en jeux en famille... il y en aura pour tous les goûts ! Plus de détails avec Info Chalon.

Le Grand Chalon célèbre les fêtes de fin d'année avec sa piste de roller unique et festive, Place de Beaune, du samedi 7 décembre 2024 au samedi 4 janvier 2025. Une alternative conviviale et éco-responsable à la traditionnelle patinoire, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Pour cette 3ème édition, de nombreux événements vous attendent : initiations au roller, soirées dance au rythme des années 80 ou jeux en famille... il y en aura pour tous les goûts !

Dimanche 8 décembre 2024, 16 heures 30, c'est en présence de Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et de nombreux élus que le Roller Dance du Grand Chalon.

Une inauguration suivie d'une soirée animée par un DJ, des jeux et démos de roller de 20 heures 30 à 23 heures 30.

Cette année, près de 1000 scolaires du territoire du Grand Chalon auront l'opportunité de découvrir gratuitement les joies du roller, encadrés par leurs enseignants et l'association En Roue Libre qui a fait une belle démonstration le jour de l'inauguration. Une initiative qui allie pédagogie, sport et plaisir.

Cet événement ne pourrait voir le jour sans le soutien de ses partenaires, à savoir Chérie FM, Alkor Diff, Emmaüs Chalon et les services municipaux (Espaces verts, voirie, ...). Tous mobilisés pour garantir une expérience inoubliable.

Horaires d'ouverture :

Du samedi 7 décembre au vendredi 20 décembre 2024 :

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 heures 15 à 20 heures

- Mercredi et dimanche de 10 heures à 20 heures

- Samedi de 10 heures à 22 heures

Du samedi 21 décembre 2024 au samedi 4 janvier 2025 :

- Du lundi au jeudi de 10 heures à 20 heures

- Les vendredis et samedis 10 heures à 22 heures

- Dimanche de 10 heures à 20 heures

Bon à savoir, les mercredis 25 décembre 2024 et 1er janvier 2025, la piste sera ouverte de 10 heures à 18 heures.

Initiations

Apprenez les rudiments du roller quad et du roller dance avec l'association chalonnaise En Roue Libre (entrée payante), les jeudis 12 et 19 décembre de 16 heures à 18 heures puis séance découverte du roller dance de 18 heures 30 à 19 heures 30, le mardi 24 décembre de 10 heures à 12 heures, le jeudi 26 décembre de 10 heures à 12 heures puis séance découverte du roller dance de 18 heures 30 à 19 heures 30, le mardi 31 décembre de 10 heures à 12 heures puis séance découverte du roller dance de 18 heures 30 à 19 heures 30, et le jeudi 2 janvier de 10 heures à 12 heures puis séance découverte du roller dance de 18 heures 30 à 19 heures 30.

Le Roller Dance du Grand Chalon, c'est aussi de nombreuses animations :

- Samedi 14 décembre de 20 heures à 22 heures : «Soirée années 80» avec DJ, jeux et démos.

- Samedi 21 décembre de 15 heures à 17 heures, après-midi dédié aux enfants «Vive les vacances» avec jeux et quiz (et de nombreux cadeaux à gagner !)

- Samedi 21 décembre de 20 heures à 22 heures : «Soirée Roller en folie» avec DJ, jeux et démos.

- Mardi 24 décembre de 15 heures à 17 heures, après-midi dédié aux enfants «En attendant le Père Noël» avec jeux et quiz ( et de nombreux cadeaux à gagner !)

- Samedi 28 décembre de 20 heures à 22 heures : «Soirée disco-funk» avec DJ, jeux, et démos, déguisements bienvenus.

- Samedi 4 janvier de 20 heures à 22 heures : «Soirée la fièvre du dernier soir» avec DJ, jeux et démos, déguisements bienvenus.

Tarifs et informations pratiques

- Adulte : 5 euros

- Enfant moins de 12 ans accompagné d'un adulte : 3 euros

- Groupes constitués (minimum de 10 personnes) : 4 euros par personne (inscriptions au 09 70 53 00 53)

- Carnet de 10 entrées par un organisme (commerces, CE, associations): 30 euros

- Rollers quad et protections fournis

En cas d'intempéries, la piste pourra être temporairement fermée.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati